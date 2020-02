Amerikansk politikk preges for øyeblikket av riksrettssaken mot president Donald Trump. Men med få dager igjen til det første nominasjonsvalget i delstaten Iowa, samler interessen seg etter hvert om hvilken kandidat som Det demokratiske partiet vil stille opp med mot Trump eller hans etterfølger. Foreløpig ser tidligere visepresident Joe Biden ut til å ligge best an.

De to hovedpartienes fremste kandidater foran det amerikanske presidentvalget i november i år, republikaneren Donald Trump og demokraten Joe Biden, kan bli grundig lei av hverandre i ukene og månedene framover.

De står mot hverandre – og ikke bare i riksrettsprosessen mot Trump. Men hvis Trump ikke skulle bli felt i riksrettssaken og han dermed ikke skulle bli tvunget til å fratre som president, vil de sannsynligvis møte hverandre fram til presidentvalget tirsdag 3. november i år, der Joe Biden i øyeblikket ligger best an til å bli det demokratiske partiets kandidat.

Den personlige striden mellom de to startet ifølge Washington Post i Indianapolis sist sommer, da Biden holdt en tale hvor han kritiserte Trump for å ha tatt imot hjelp fra et annet lands regjering i valgkampen i 2016 mot Hillary Clinton.

Det Biden hadde i tankene, var at Trump skal ha sagt at han ville ta imot hjelp fra Russland for å bli valgt.

Joe Bidens fremste fordel framfor alle de andre kandidatene, er at han i åtte år var en god visepresident under den populære presidenten Barack Obama.

«Det er forferdelig, det er uamerikansk og nær opp til å være forrædersk», sa Biden i Indianapolis 25. juli i fjor.

Én time tidligere samme dag, hadde Trump avsluttet sin nå så beryktede telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelensky, der Trump skal ha forsøkt å påvirke Zelensky til å sette i gang en etterforskning av Joe Biden og hans sønn Hunter Biden og deres relasjon til Ukraina.

Hunter Biden var styremedlem i det statlige, ukrainske petroleumselskapet Burisma mens hans far var visepresident i USA. En slik offentlig etterforskning ville utvilsomt påvirke velgernes inntrykk av Joe og Hunter Biden, uansett utfall av etterforskningen.

Uansett utfall av den personlige konflikten mellom Trump og Biden, synes observatører av amerikansk politikk å være enige om at disse forpostfektningene mellom kandidatene fra de to dominerende partiene, ikke er så interessante – selv om de kan forklare tonen og intensiteten i debatt de to kandidatene imellom. Ifølge New York Times leder Joe Biden demokratenes side i valgkampen foran forhåndsvalget i Iowa med en oppslutning på 26 prosent av velgerne, foran den velkjente og mest liberale kandidaten, senator Bernie Sanders fra Vermont, som har 19 prosent oppslutning og senator Elizabeth Warren med 18 prosent.

Både Sanders og Warren er liberale kandidater som blant annet anbefaler et offentlig velferdssystem som kan sammenlignes med det samfunnssystemet som de nordiske landene har. Dersom det skulle bli akseptert av den neste presidenten og et flertall av Kongressens medlemmer, ville det bety en betydelig endring i det amerikanske samfunnssystem.

Joe Bidens fremste fordel framfor alle de andre kandidatene, er at han i åtte år var en god visepresident under den populære presidenten Barack Obama. Biden har framstått som presidentens partner i de endringene som Obama fikk gjennomført, og han har dermed lang erfaring ved å ha vært delaktig i Obamas beslutningsprosess i Det hvite hus.

Men med erfaring kommer alder, og det er nok mange som synes det er tvilsomt å skulle stemme på en kandidat som i dag er 77 år.

Dersom han skulle bli valgt, først for en periode på fire år og deretter gjenvalgt for en ny periode på fire år, vil han bli 85 år gammel før han går av som president. Biden har gjort det til en vane å besvare spørsmål om sin alder med at «alder er bare et tall», og at han gjerne utfordrer president Trump til håndbak når som helst.

En annen fordel for Biden er hans gode samarbeid med president Obama, som var den første president av afroamerikansk opprinnelse. Den afroamerikanske befolkningsgruppe er en stor velgergruppe, som utvilsomt vil se Bidens samarbeid med Obama som positivt, og at de vil kunne tro at Biden – selv om han er hvit – vil kunne følge opp det Obama sto for når det gjelder like rettigheter for alle befolkningsgrupper i USA.

En av de mange andre kandidatene med lavere oppslutning som har markert seg, er den 38 år gamle tidligere etterretningsoffiser (løytnant) i det amerikanske sjøforsvar, med åtte års tjenestetid inkludert en periode i Afghanistan, Pete Buttigieg. Han har rukket også å ha vært borgermester i byen South Bend i Indiana. Hans hovedargument er knyttet til alderen til noen av de mest aktuelle andre kandidatene, som Joe Biden (77), Bernie Sanders (78 år) og Elizabeth Warren (70 år), - i tillegg til at den nåværende presidenten, Donald Trump er 73 år gammel.

Buttigieg kalles oftest «Mayor Pete» og mener at USA trenger en ny generasjon i nasjonens ledelse. Dersom Mayor Pete skulle bli valgt til president, i år vil han bli den yngste amerikanske president noen sinne. Han har for øvrig som hobby å lære seg nye språk og snakker blant annet norsk. Han mener han representerer «den nye tid» også ved at han som politiker har gått åpent ut med at han er homofil og er gift med en annen mann.