Tre menn bekreftet drept i London

Nødetatene ble varslet om hendelsen klokken 19.38 søndag og fant tre skadde menn i 20- og 30-årene da de ankom distriktet Seven Kings.

Alle antas å ha skader etter knivstikking og ble bekreftet død på stedet, melder Metropolitan Police.

Det jobbes med å identifisere de drepte og varsle deres pårørende.

Politiinspektør Steve Clayman sier at det er tidlig i etterforskningen, men at politiet antar de står overfor et trippeldrap.

Ingen er så langt pågrepet.