Døde ukrainere sendt hjem etter nedskytingen av fly

Nå står en avskjedsseremoni for tur i ofrenes hjemland. Ni av de døde ukrainerne var besetningsmedlemmer, mens to var passasjerer.

Alle de 176 menneskene om bord mistet livet da det ukrainske Boeing 737-800-flyet gikk i bakken kort tid etter avgang fra Irans hovedstad Teheran 8. januar. De fleste av ofrene var iranere.

Iranske myndigheter oppga først at flystyrten skyldtes teknisk feil, men etter tre dager kom bekreftelsen på beskyldningene fra blant annet Canada og USA, som mente å ha opplysninger om at flyet ble skutt ned.

Fra iranske myndigheter het det at flyet ble oppfattet som et fiendtlig mål – og at det ble skutt ned ved en feil. Videre het det at militærets beredskap var på høyeste nivå på grunn av den spente situasjonen med USA.

President Hassan Rouhani har siden lovet at alle omstendigheter rundt nedskytingen skal gjennomgås og etterforskes.