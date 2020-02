Mexico har stanset migrantkaravane på vei mot USA

På vei over en bro, som er et viktig krysningspunkt på grensen, blir migrantene møtt av meldinger om at de ikke slipper inn uten visum eller migrasjonsdokumenter.

– Ikke utsett dere selv for menneskesmuglere. Livet ditt er i fare, var beskjeden fra soldatene. Han sa også USA ikke kom til å innvilge dem asyl.

De fleste migrantene forlot tirsdag Honduras og kom lørdag fram til broen over elven Suchiate, som utgjør grensen mellom Guatemala og Mexico i nord.

Mexico har økt tilstedeværelsen ved grensen i sør i påvente av en ny migrantkaravane på omtrent 3.000 mennesker hovedsakelig fra Honduras og El Salvador.

Titusenvis av migranter fra sør krysset i fjor Mexico på vei mot USA. De var på flykt fra fattigdom og gjengkriminalitet og søkte sammen i store grupper for å gjøre reisen tryggere.

Mexico er blitt presset av USAs president Donald Trump til å stoppe migrantstrømmen. Myndighetene har mer enn halvert antall migranter som reiser gjennom landet etter at USA truet med å innføre toll på mexicanske varer.