Langs jordas ferd rundt sola ligger det fullt av rester fra asteroider og kometer i veien. Det er disse restene, meteoroider, som danner stjerneskudd.

Meteoroider går i bane rundt sola i stor hastighet. Når de kommer i nærheten av planeten vår, gir tyngdekraften fra jorda meteoroiden enda mer fart.

I det tyngdekraften drar meteoroiden innover mot jordas atmosfære, har den en fart på omtrent 70 kilometer i sekundet.

Men når den treffer atmosfæren, blir den bremset opp. Og meteoroidens energi, omdannes til lys og varme. Luften rundt blir så varm at den begynner å lyse.

Det er for øvrig også slik at når en meteoroide trenger gjennom jordas atmosfære og lyser opp nattehimmelen, kalles den en meteor og når den lander på jorda blir den en meteoritt.

En sverm av stjerneskudd

Et enkelt stjerneskudd skyldes en bit av for eksempel en asteroide. Men en håndfull ganger i året kan du være heldig nok til å se en hel skur av stjerneskudd på himmelen.

Disse meteorsvermene skyldes som regel kometer som går i bane rundt sola. Kometene etterlater seg en strøm av is og stein som hagler ned som meteorer mot jorda i det planeten passerer strømmen.

Det som er så kjekt med meteorsvermer er at dersom du går glipp av den, kan du være sikker på å få sett den igjen neste år.

Restene fra kometen følger stort sett den samme banen som selve kometen, og er altså alltid på samme sted på tvers av jordas bane rundt sola.

Dermed er det lett å planlegge når du skal ta turen ut i nattemørket for å se litt verdensromfyrverkeri.

Fordi strømmen av is og stein beveger seg parallelt gjennom rommet, vil det fra jorda se ut til at meteorsvermen stråler ut fra et bestemt punkt på himmelen, ifølge Store norske leksikon. Derfor får meteorsvermene navnet sitt fra det stjernebildet hvor det ser ut som svermen kommer fra.

Åtte svermer i 2020

I løpet av 2020 kan du potensielt få med deg åtte meteorsvermer, ifølge nettstedet timeanddate.no. Den første, Quarantidene, passerte allerede tidlig i januar. Heldigvis har vi syv svermer i vente i 2020.

Slike svermer foregår over flere dager, men det finnes noen dager hvor det er mer stjerneskudd enn andre. Timeanddate.no har beregnet hvilke dager som er best for å se etter meteorsvermene her i Norge.

21.-22. april kan du se Lyridene

Lyridene får navnet sitt fra stjernebildet Lyren og på det meste er det cirka tolv meteorer per time, ifølge snl.no.

Denne meteorsvermen har blitt observert i 2700 år og ble blant annet dokumentert i Kina 687 år f.kr, ifølge NASAs nettsider.

Meteorene stammer fra kometen C/1861 Thatcher.

5.-6. mai kan du se Aquaridene

Denne svermen er kalt opp etter stjernen Eta Aquarii, som er en del av stjernebildet Vannmannen, ifølge snl.no.

På det meste er det omtrent 10 til 20 meteorer i timen, og stammer fra kometen 1P Halley, ifølge NASAs nettsider.

12.-13. august kan du se Perseidene

Dette er en av svermene som har flest meteorer i timen, opptil 50 til 100 i timen, og får navnet sitt etter stjernebildet Perseus. Meteorene stammer fra kometen 109P/Swift-Tuttle, ifølge NASAs nettisder.

8.-9. oktober kan du se Draconidene

Får navnet sitt fra Dragen, også kjent som Draco. Hyppigheten av meteorer varierer veldig, ifølge snl.no. Meteorene stammer fra kometen Giacobini-Zinner, og svermen kalles også Giacobinidene.

20.-21. oktober kan du se Orionidene

Denne svermen stammer også fra kometen Halley og har en meteorhyppighet på cirka 20 i timen, ifølge snl.no og får navnet sitt fra stjernebildet Orion. Dette regnes ifølge NASA som en av de vakreste meteorsvermene. Fordi meteorene har så høy hastighet, etterlater de seg lysende bånd på himmelen som kan vare i alt fra noen sekunder til et par minutter.

16.-17. november kan du se Leonidene

Denne svermen får navnet sitt fra stjernebildet Løven eller Leo på latin. Leonidene har forholdsvis lav aktivitet på omtrent 15 i timen. Men i følge snl.no kan det noen ganger oppstå meteorsvermer hvor du kan se flere tusen meteorer i timen.

Meteorene stammer ifølge NASA fra kometen 55P/Tempel-Tuttle.

SE VIDEO: I november 2017 ble Leoinedene fanget av Zooom.nos nordlyskamera:

13.-14. desember kan du se Geminidene

Dette er en av svermene med mest aktivitet i året. Da kan det komme mellom 60 til 120 meteorer i timen, ifølge snl.no. Svermen får navnet sitt fra stjernebildet Tvillingene, eller Gemini på latin.

Forskere antar at Geminidene stammer fra asteroiden 3200 Phaethon og ikke fra en komet, slik som de andre svermene.

SE VIDEO: I 2014 var Geminidene synlig fra Oslo:

Kilder i denne saken:

Meteor Shower Calendar i Timeanddate.com.

Artiklene Meteor , Meteorsverm og Komet i Store norske leksikon.

Meteors: Crash curse Astronomy #23 (engelskspråklig video på YouTube)

Saken er først publisert på Forskning.no