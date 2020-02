Nord-Korea skal ha fått ny utenriksminister

Hvem som har erstattet Ri, går ikke fram av meldingen. Det er planlagt et arrangement for diplomater i Nord-Korea torsdag, og ifølge NK News kan det ligge an til at erstatteren blir kunngjort da, eller kanskje før.

Ri var til stede på de resultatløse atomsamtalene mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i februar. Han fungerte da som landets talsmann.

Lørdag melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap at Nord-Koreas ambassadører til Kina og FN har reist tilbake til Pyongyang. Ambassadørene til Angola og Singapore er også sett på flyplassen, ifølge Yonhap.

En mulig forklaring på reisene er at de er innkalt til et møte i den nordkoreanske hovedstaden.