Sju savnet etter skred i Himalaya

Rundt 200 personer er reddet ut av skredområdet etter at været gjorde det mulig å sende inn helikoptre til fjellområdet.

Fire av de savnede er fra Sør-Korea. Alle jobbet som frivillige lærere for nepalske barn. De tre andre er fra Nepal.

Skredet gikk etter et kraftig snøvær fredag. Området ligger 3.230 meter over havet, like i nærheten av en baseleir.

Sør-Korea har sendt et redningsteam til Nepal for å hjelpe til i det desperate søket etter de savnede.