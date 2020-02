Lærere saksøker flyselskap for dumping av drivstoff

I søksmålet som ble levert fredag, hevder lærerne at pilotene på Delta-flyet ikke fulgte de korrekte prosedyrene da de kvittet seg med flere hundre liter drivstoff, skriver Reuters.

Flyet hadde nettopp tatt av fra den internasjonale flyplassen i Los Angeles onsdag da det måtte snu på grunn av en teknisk feil. Flyet skulle til Shanghai.

Amerikanske luftfartsmyndigheter har bekreftet at tårnet på flyplassen ikke ble informert om at piloten hadde planer om å dumpe drivstoff for å lette vekten før nødlandingen. Flyet med 167 passasjerer landet trygt kort tid etter avgang.

Flybensinen ble droppet i lav høyde over et tett befolket område i den amerikanske millionbyen. Minst 44 elever og lærere ble behandlet for mindre skader etter på ha blitt dusjet med flybensin.

Delta har ikke kommentert søksmålet.