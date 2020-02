Regn dynker skogbranner øst i Australia

Store skogbranner fortsetter likevel å brenne i regioner sør og sørøst i landet som ikke har fått sin del av det etterlengtede regnværet. Brannen på Kangaroo Island er én av dem. Øya er kjent for sitt rike dyre- og planteliv og er et populære turistmål.

Brannvesenet i New South Wales (NSW), den mest folkerike delstaten Australia, og den som er hardest rammet av de uvanlig kraftige brannene, sier 75 branner fortsatt er aktive lørdag. Det er ned fra over 100 for et par dager siden.

– Regnet fortsetter å falle i mange brannutsatte områder, sier brannvesenet i en uttalelse og legger til at gode forhold med regn og lavere temperaturer hjelper på å kontrollere brannene.

I delstaten Queensland nord i landet førte uværet til flom og stengte veier. Det er ikke meldt om døde eller skadde i uværet.

Både NSW og Queensland har lidd under den lengste tørkeperioden i Australias moderne historie. Noen området fikk mer regn fredag og lørdag enn på mange år.

Det er ventet store nedbørsmengder i NSW og nabodelstaten Victoria søndag og mandag. Det gir håp om at brannmannskaper kan få kontroll på flere branner.

Myndighetene advarer om at krisen kan tilta igjen siden Australia bare er halvveis gjennom sommeren og skogbrannsesongen.