Johnson inviterer til brexit-feiring

Arrangementet til den konservative regjeringen i sentrum av London kommer til å konkurrere med brexit-feiringen som Nigel Farage og Brexitpartiet har planlagt. Farage har allerede invitert Johnson til å delta på feiringen nær Parliament Square.

Tilhengere av brexit har planlagt mindre arrangement rundtom i Storbritannia, men det ser ut til å være begrenset entusiasme i den britiske befolkning for å feire dagen.

Historisk

– 31. januar er et viktig øyeblikk i vår historie fordi Storbritannia melder seg ut av EU og får tilbake selvstendigheten, heter det i uttalelsen fra Downing Street.

– Regjeringens mål er at utmeldingen skal lege splittelsen i landet, gjenforene lokalsamfunn og se fram mot det landet vi skal bygge de neste tiårene, står det videre i uttalelsen fra regjeringen.

På dagen 31. januar skal Johnson holde statsråd i Nord-England, og det er ventet at han vil holde en tale til nasjonen på kvelden. En klokke som viser nedtellingen til brexit, skal lyse opp veggen i Downing Street. Den er del av et lysshow der regjeringsbygg i nærheten også bli lyst opp.

Minnemynt

En minnemynt med inskripsjonen cabinet meeting «Peace, prosperity and friendship with all nations», blir i tillegg lansert i forbindelse med utmeldingen.

Brexit-tilhengere har også samlet inn penger for at den ikoniske klokken Big Ben skal ringe på utmeldingstidspunktet. Klokketårnet blir for tiden restaurert, et arbeid som startet i 2017.

Regjeringen var først positiv til klokkeringingen, som har provosert motstandere av brexit, men har nå distansert seg fra kampanjen. Selv om det er samlet inn nok penger, kommer klokken ikke til å kime den 31. januar, bekrefter myndighetene.