Trump ber Irans øverste leder være forsiktig med hva han sier

– Den såkalte «øverste leder» i Iran, som ikke har vært så enestående i det siste, sa noen stygge ting om USA og Europa, tvitret Trump fredag med henvisning til Khameneis første fredagspreken siden 2012.

Irans missilangrep mot to militærbaser i Irak 8. januar var et slag mot USA, sa Khamenei i sin preken tidligere på dagen. Vestlige land er for svake til å «bringe iranerne i knestående», sa han.

Khamenei sa også at Trump er en klovn som later som om han støtter iranerne men som vil forråde iranerne med en «giftig dolk» i nasjonens rygg.

– Han burde være veldig forsiktig med det han sier, skrev den amerikanske presidenten, som hevder at Irans økonomi er i fritt fall og at befolkningen lider.

I en ny Twitter-melding henvendte Trump seg til det iranske folk. Han skrev at de fortjente en regjering som er mer interessert i å hjelpe dem oppfylle drømmene deres enn å drepe dem for å få respekt.

– I stedet for å lede Iran til grunne burde dets ledere slutte med terror og gjøre Iran storslagent igjen, var beskjeden fra Trump.

Khamenei sa fredag at støtten og sorgen som iranerne viste under begravelsen av den iranske generalen Qasem Soleimani, som ble drept i et amerikansk droneangrep i Bagdad i Irak, viser at iranerne støtter det islamske styret i Teheran.