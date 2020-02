Lavrov gir USA skylden for at verdenssituasjonen er blitt mer anspent

På sin årlige pressekonferanse om russisk utenrikspolitikk fikk USA kritikk både for å vrake en viktig nedrustningsavtale og for å trappe opp konflikten i Midtøsten.

Lavrov viste blant annet til at USA har avvist Russlands forsøk på å forlenge New Start-avtalen, som utløper i 2021, og som skal sikre at mengden kjernefysiske stridshoder reduseres til langt under antallet som var tillatt under den kalde krigen.

– Vi vil agere kraftig for å hindre at verden frarøves avtaler som kontrollerer og begrenser atomvåpen. Vi står for forlengelse av New Start-avtalen uten betingelser. Jeg håper at amerikanerne hører oss, men vi har ikke mottatt noen sammenhengende signaler fra dem, sa Lavrov under fredagens pressekonferanse.

Han kritiserte også USA for å forsøke å presse Kina til å slutte seg til nedrustningsavtalen, noe han mener er urealistisk ettersom Kina har langt færre atomvåpen enn både USA og Russland.

– Vi respekterer Kinas holdning, og vi vil ikke overtale Kina til å endre den, sier Lavrov.

Kritikk mot EU-trio

Lavrov brukte også anledningen til å kritisere Storbritannia, Frankrike og Tyskland, som han mener har gitt etter for press fra USA når det gjelder atomavtalen med Iran.

Lavrov kaller utviklingen «en farlig dreining» og beskylder også de europeiske landene for å ha misbrukt den spente situasjonen mellom Iran og USA til å gi Iran «skylden for det hele».

Tidligere i uka aktiverte de tre landene en tvisteløsningsmekanisme for å tvinge fram samtaler om Irans brudd på atomavtalen, som kommer etter at USA vraket avtalen og innførte harde sanksjoner mot landet. Trioen innledet dermed en prosess som i siste instans kan føre til at også FN gjeninnfører sanksjoner mot Iran.

Håper på framgang i Libya

Når det gjelder Libya uttrykte Lavrov håp om at helgens internasjonale konferanse i Berlin vil kunne bidra til en fredelig løsning på konflikten i det nordafrikanske landet.

– Det viktigste er at våpenhvilen respekteres, sa Lavrov.

Både han og president Vladimir Putin kommer til å delta på konferansen, som statsminister Angela Merkel er vert for.

Tidligere i uken mislyktes Russland og Tyrkia med å megle fram en langsiktig fredsavtale for landet. De to landene bidrar med militær støtte til hver sin part i Libya, samtidig som de sammen forsøker å finne en diplomatisk løsning. Strategien minner om den Tyrkia og Russland har fulgt i Syria.

Ber om nedtrapping

Lavrov ber også Iran og USA om å trappe ned konflikten seg imellom.

– Tragedien med flyet fra Ukraine Airlines er et meget alvorlig problemvarsel og et signal om å starte arbeidet med en nedtrapping i stedet for konstante trusler og flygninger med kampfly i dette området, sa han.

For en drøy uke siden skjøt Iran ned et ukrainsk passasjerfly fordi det skal ha blitt oppfattet som en amerikansk krysserrakett. Alle de 176 menneskene om bord omkom, de fleste av dem iranske statsborgere og personer med iranske røtter.

