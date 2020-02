Mann pågrepet for å ha stjålet 12 milliarder passord

Mannen hadde gjort opplysningene tilgjengelig for nedlasting mot betaling, opplyste politiet i Arnhem i Nederland fredag.

Politiet gikk ikke i detalj om hvilken type opplysninger det dreier seg om eller beskrivelse av hvem som har vært berørt, av hensyn til at etterforskningen pågår.

Politiet har samarbeidet nært med kolleger i Tyskland, Storbritannia og USA i saken.

Nederlandske datakrimeksperter klarte å spore opp den mistenkte øst i Nederland etter tips fra britiske kolleger.

Politiet beslagla profesjonelt datautstyr under ransaking i to leiligheter. Det var ved hjelp av dette utstyret, som heller ikke er forklart nærmere av politiet, at mannen gjorde dataopplysningene tilgjengelig via nettstedet WeLeakInfo. Nettstedet er blitt stengt av FBI, opplyser nederlandsk politi.

En 22 år gammel mann i Nord-Irland er også pågrepet i saken.