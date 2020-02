Japansk domstol beordrer stenging av reaktor

Den øverste domstolen i Hiroshima satte en kjennelse fra en lavere domstol i mars i fjor til side. Da ble det slått fast at den ene av tre reaktorer i Ikata-kjernekraftverket på øya Shikoku sørvest i landet kunne få gjenoppta driften etter å ha vært stengt som følge av en rutineinspeksjon.

Saken ble opprinnelig anført av tre innbyggere i en naboregion. De hevdet at sikkerhetsrisiko knyttet til en lokal vulkan og seismiske forkastninger ikke var blitt kartlagt godt nok.

I fredagens kjennelse viste domstolen at det ikke kan utelukkes at det finnes en aktiv seismisk forkastning rundt 2 kilometer fra anlegget. Men operatøren gjennomførte ikke en tilstrekkelig sikkerhetsvurdering rundt dette, mener domstolen, som også peker på at det ble begått en feil da landets atomkraftdirektorat utstedte tillatelse til å gjenoppta driften fra april i år.

Operatøren Shikoku Electric Power varsler anke. Kjennelsen er «svært beklagelig og fullstendig uakseptabel», het det i en uttalelse fredag.

Alle landets atomkraftverk ble stengt ned etter tsunamien som utløste Fukushima-katastrofen i 2011. I dag er bare seks av landets 33 fungerende reaktorer i drift.

Statsminister Shinzo Abe har sagt at landet er avhengig av kjernekraft i verdens tredje største økonomiske makt.