Rouhani: Vi trenger dialog, ikke krig

– Regjeringen arbeider daglig med å unngå militær konfrontasjon eller krig, sa Rouhani i en TV-sendt tale.

Han la til at konflikten er «en daglig bekymring» for ham.

Iran angrep en militærbase i Irak med raketter 8. januar, i en hevnaksjon etter at USA drepte den iranske generalen Qasem Soleimani. Iran og USA har også kommet i klinsj over Irans atomprogram.

Den seneste tilspissingen av situasjonen har ført til oppfordringer om deeskalering fra flere i det internasjonale samfunnet. Frykten er en videre oppblussing i Midtøsten, der USA har flere allierte og militærbaser. Også Iran har flere allierte i området, deriblant Irak og Libanon.

Rouhani: Europeiske soldater i Midtøsten kan være i fare

Onsdag sa Rouhani at Irans rakettangrep mot irakiske baser brukt av amerikanske militærstyrker var tilfredsstillende «kompensasjon» for tapet av Soleimanis liv. Generalen var arkitekt for Irans militærstrategi i Midtøsten.

Torsdag sa Rouhani at hevnaksjonen, som ifølge det amerikanske forsvaret kun medførte materielle skader, styrker Irans evne til å stå imot «truslene» fra USAs president Donald Trump.

Rouhani, som regnes som en moderat i Irans politiske landskap, forsvarte landets mer åpne tilnærmelse til resten av verden siden han ble president i 2013.

Han forsvarte også atomavtalen fra 2015, som har sakket gradvis mer akterut etter at Trump i 2018 kunngjorde at USA ville trekke seg ut.

Ifølge Rouhani har Iran med atomavtalen «i praksis bevist at det er mulig for oss å samhandle med verden».