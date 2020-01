Lettelse etter regn over skogbrannene i Australia

Regnvær gir litt lettelse til deler av de skogbrannrammede områdene øst i Australia torsdag. Det er varslet mer nedbør de neste dagene. Her jobber skogsarbeider Dale McLean med en branngate for å hindre spredning i Bodalla i New South Wales i Australia. Foto: Rick Rycroft / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix