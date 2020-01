Hemmelig aksjon reddet forhistorisk skog fra brannene

Det er færre enn 200 av disse sjeldne trærne i naturen, og de er gjemt i en kløft i verdensarvområdet Blue Mountains nordvest for Sydney i New South Wales. Delstaten har vært rammet av en av de største skogbrannene i Australia de siste månedene.

Regnvær gir litt lettelse til deler av de skogbrannrammede områdene øst i Australia torsdag. Det er varslet mer nedbør de neste dagene. Her jobber skogsarbeider Dale McLean med en branngate for å hindre spredning i Bodalla i New South Wales i Australia. Foto: Rick Rycroft / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Da flammene nærmet seg i høst, ble området rundt skogen dynket med et brannhemmende stoff. Samtidig ble spesialister firet ned i kløften for å installere et vanningssystem for å sikre at skogen skulle være fuktig.

Noen av trærne ble svidd av flammene, men skogen ble reddet fra brannen, opplyste miljøvernminister Matt Kean i New South Wales onsdag. Han beskriver operasjonen som et enestående miljøvernoppdrag.

200 millioner år



Furutrærne er mer enn 200 millioner år gamle og eksisterte samtidig med dinosaurene. De var regnet som utryddet da de ble oppdaget i kløften i det australske nasjonalparkområdet i 1994.

Stedet er holdt hemmelig for å beskytte det mot forurensing fra besøkende. Et oversiktsbilde viser et grønt belte av trær i bunnen av en kløft omgitt av svidde dalsider.

Trærne er forplantet og distribuert til botaniske hager rundt om i verden, men trærne i Wollemi-kløften er den eneste ville bestanden i verden.

28 døde, 2.000 hjem ødelagt



Skogbrannene i Australias har siden oktober krevd 28 menneskeliv, ødelagt med mer enn 2.000 hjem og svidd av 10 millioner hektar, eller 100.000 kvadratkilometer. Det er et området som er større enn Sør-Korea eller Portugal.

Om lag én milliard dyr er antatt omkommet i brannene, og myndighetene har lovet 50 millioner dollar for å beskytte dyr og miljø som er rammet av brannene, skriver The Guardian.