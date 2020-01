Om lag 400 menn, kvinner og barn fra byen San Pedro Sula i Honduras, samlet seg i grensebyen Corinto. Gruppen nektet å registrere seg hos immigrasjonsmyndighetene og presset seg fordi grensepolitiet på vei over til Guatemala.

Migrantene er del av en fortropp til en ny migrantkaravane som er på vei nordover. Tusenvis av migranter fra Mellom-Amerika risikerer utpressing, kidnapping og drap på veien mot USA. De flykter fra fattigdom og gjengkriminalitet i hjemlandet.

– Det er ikke noe arbeid her. Regjeringen har forlatt oss, sa 26 år gamle Antony Gómez fra Honduras til nyhetsbyrået AFP.

Den nye karavanen har formet seg til tross for at USA, Guatemala og El Salvador ble enige om en avtale for å hindre folkevandringen nordover mot USA. Avtalen innebærer at migranter på vei til USA, og som reiser gjennom Guatemala, først må be om beskyttelse i det mellomamerikanske landet.

I avtalen blir Guatemala regnet som et trygt tredjeland. Det gjør at amerikanske myndigheter kan returnere asylsøkere fra El Salvador og Honduras dit. Den praksisen blir kritisert av internasjonale menneskerettighetsgrupper.

Internasjonale observatører har dessuten pekt på at landet, der 60 prosent av innbyggerne lever i fattigdom, ikke er i stand til å ta imot migrantene. USA har gjort en lignende avtale med El Salvador.