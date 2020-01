«De overlevde dinosaurene, nå har de også overlevd årets skogbranner» , det proklamerer stolt nasjonalparkforvalterne i delstaten New South Wales i Australia på Facebook.

Det er de prehistoriske Wollemiafurutrærne de snakker om. De eldste fossilene som er funnet er om lag 200 millioner år gamle og trærne var antatt utdødd før de ble gjenoppdaget i 1994.

– Wollemi nasjonalpark er det eneste stedet i verden der disse trærne fortsatt finnes i villmarken, og med mindre enn 200 trær igjen visste vi at vi måtte gjøre alt vi kunne for å redde dem, sier miljøminister i delstaten, Matt Kean i en pressemelding.

En skogvokter undersøker et Wollemiafurutre, som har blitt noe forkullet, men overlevd skogbrannene. Foto: NSW National Parks and Wildlife Service

Militæroperasjon

Mens store deler av delstaten var truet av skogbrannene, var disse trærne da naturlig nok spesielt sårbare. Operasjonen for å redde dem fra flammene måtte holdes strengt hemmelig, da nasjonalparken ikke ønsker å gå ut med den eksakte plasseringen til trærne.

«En militærlignende operasjon ble satt i gang for å redde skogen fra en av de verste skogbrannene vi kjenner til i delstaten», skriver nasjonalparken på Facebook.

Australske delstatsmyndigheter omtaler operasjonen for å redde de forhistoriske trærne for «en militærlignende operasjon». Foto: NSW National Parks and Wildlife Service

Redningsoperasjonen inkluderte store flytankere som teppela området med brannresistent materiale og spesialiserte brannkonstabler som ble vinsjet inn i området fra helikoptre og satte opp irrigasjonssystemer rundt området for å øke fuktigheten i området.

Skal fortsatt holdes hemmelig

Da skogbrannene nærmet seg området ble vanningssystemet satt i høy beredskap og helikoptre satte i gang med å dumpe vann over skogen. Nå kan de proklamere at trærne er reddet, selv om flere av dem har fått forkullet deler av barken.

Miljøministeren melder at arbeidet nå vil gå på å sørge for at de også i fremtiden kan sikre bestanden av trærne og fortsette å holde plasseringen av dem fortsatt hemmelig.

– Ulovlige besøk er fortsatt den største trusselen til disse trærne i villmarken da de risikerer at regenererende planter trampes ned og at skogen introduseres for sykdommer og kan ødelegge den resterende populasjonen, forklarer Kean.