Putin foreslår endringer i grunnloven

De varslede endringene vil trolig øke spekulasjonene rundt Putins politiske framtid etter mer enn 20 år ved makten, men den russiske lederen kom ikke med noen hint om sine planer når hans fjerde periode i Kreml går ut i 2024.

I stedet varslet den russiske presidenten i sin årlige tale til den russiske nasjonalforsamlingen at han vil gi parlamentet myndighet til å utnevne statsminister og regjeringsmedlemmer. En jobb som i dag tilhører presidenten.

– Det vil øke rollen til og betydningen av landets parlament og partiene, sa Putin i sin tale.

Folkeavstemning

Han understreket samtidig at presidenten skal beholde retten til å kunne avskjedige både statsminister og regjeringsmedlemmer, og han sa at det bør holdes folkeavstemning om forslagene til grunnlovsendringer.

– Jeg ser det som nødvendig at landets innbyggere får stemme over en hel pakke av foreslåtte endringer i landets grunnlov, sa Putin, som ikke nevnte noen eksakt dato for den mulige avstemningen.

Putin foreslo også at fremtidige presidenter skal få lov til å ha vervet i to perioder, i stedet for «to påfølgende perioder», som det heter i dagens russiske grunnlov.

Vil øke fødselstallene

I talen, som varte i en drøy time, viet den russiske presidenten ellers mye av tiden sin til å oppfordre russere til å få flere barn.

Fødselsraten i Russland er nedadgående fordi generasjonen som nå blir foreldre, ble født på 90-tallet, da fødselsraten i landet falt dramatisk på grunn av økonomisk usikkerhet.

Den russiske presidenten sa i talen at han ønsker å øke fødselsraten fra 1,5 til 1,7 barn per kvinne innen 2024.

For å sikre dette lover Putin blant annet et engangsbeløp til nybakte foreldre på rundt 70.000 kroner. Tidligere har ordningen, som først ble innført i 2007, bare omfattet foreldre som får sitt andre barn.

Spekulasjoner

Presidentens forslag om endringer i grunnloven kommer før valget til den russiske nasjonalforsamlingen i 2021. Den siste tiden har det styrende partiet Forent Russland gjort det dårlig på målingene.

Det har lenge vært spekulert i hvordan Putin kan komme til å reformere det politiske systemet i Russland før 2024. Da er hans presidentperiode over, og Putin må ifølge grunnloven forlate presidentposten.

67 år gamle Vladimir Putin er den lengstsittende lederen i Russland siden Joseph Stalin.

