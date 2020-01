Flere allierte trekker styrker ut – Norge forblir i Irak nå

Han redegjorde onsdag i Stortinget for situasjonen for den norske styrken på omkring 70 personer i Ain al-Asad-basen vest i Irak. Styrken har den siste tiden vært utsatt for direkte angrep.

– Vi har like fullt besluttet ikke å trekke noe personell ut av al-Asad etter angrepene. Det er flere grunner til dette, sa forsvarsministeren.

– For det første er vårt personell trent og utrustet til å ivareta egen sikkerhet i konfliktområder. For det andre inngår vårt personell i den internasjonale koalisjonen mot ISIL som har solide planverk og ressurser for å håndtere slike situasjoner, fremholdt Bakke-Jensen.

Han la til at Norge på denne måten sender et tydelig signal til Irak om at Norge tar oppdraget i koalisjonen om ekstremistgruppen IS, også kjent som ISIL, på største alvor.

Flere land i den USA-ledede koalisjonen i Irak – Tyskland, Spania og Danmark – har alt trukket ut deler av sine styrker. Det samme har Nato.

– Uakseptabelt

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) understreket i sin del av den todelte redegjørelsen onsdag at det er invitasjonen fra den irakiske nasjonalforsamlingen som er det folkerettslige grunnlaget for at Norges tilstedeværelse i Irak.

– Dersom denne invitasjonen faller bort, vil vi selvsagt respektere dette og trekke ut styrkene våre, sa hun.

Situasjonen i Irak har vært svært spent etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep i Irak nylig. Iran har samtidig innrømmet å ha skutt ned et ukrainsk passasjerfly ved Teheran. 176 mennesker mistet livet i hendelsen.

Søreide sa også at hun har merket seg uttalelsen fra Irans president Hassan Rouhani i mediene om at europeiske soldater kan være i fare.

– Dersom denne er gjengitt riktig, fremstår det som en uakseptabel trussel, sa hun.

Vil si stopp

Mens utenriks- og forsvarskomiteens leder Anniken Huitfeldt (Ap) varslet støtte for å videreføre det norske bidraget i Irak, er tonen en helt annen fra SV og Rødt.

SV-leder Audun Lysbakken mener at USA har spilt rollen som en «elefant i en glassbutikk» helt siden invasjonen i Irak i 2003. Derfor mener han at de norske soldatene bør hentes hjem.

– Det handler ikke om den akutte situasjonen, men den akutte situasjonen illustrerer det vi har sagt hele tiden, nemlig at allianseforholdene i Midtøsten er uklare og den amerikanske politikken uforutsigbar, sa Lysbakken.

Han mener Norge blir prisgitt en uklar amerikansk politikk ved å ha soldater i området.

– Det øker risikoen for å bli trukket inn i konflikter. Vi bør heller prioritere vårt nasjonale forsvar og hente våre soldater hjem.

SV får støtte fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes:

– Regjeringen må få de norske styrkene hjem. Soldatene våre trengs til å forsvare Norge, ikke til å risikere livet i en meningsløs konflikt i Irak fremprovosert av USA, sa han.

