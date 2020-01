Rouhani: Europeiske soldater i Midtøsten kan være i fare

Uttalelsen fra president Hassan Rouhani beskrives som den første direkte trusselen mot Europa etter at USA ensidig gikk bort fra atomavtalen. Den ble gitt under et regjeringsmøte i Teheran onsdag, som ble sendt på iransk fjernsyn.

Tirsdag klaget Storbritannia, Frankrike og Tyskland Iran inn for brudd på avtalen, noe som utløste en tvisteløsningsmekanisme, som blant annet kan føre til at FN-sanksjoner mot Iran blir gjeninnført.

De europeiske partnerlandene har forsøkt å redde avtalen, men det har vist seg vanskelig å motvirke amerikanske sanksjoner, som har rammet Irans økonomi svært hardt.

– Stå samlet

Rouhani ber samtidig den iranske befolkningen om å stå samlet etter nedskytingen av det ukrainske passasjerflyet sist onsdag.

– Folk ønsker å sikre at myndighetene behandler dem med oppriktighet, integritet og tillit, sa presidenten og ba landets væpnede styrker komme med en unnskyldning og forklare hva som førte til tragedien.

Alle de 176 personene om bord mistet livet da flyet ble skutt ned like etter avgang fra Teheran. De siste dagene er det blitt meldt om demonstrasjoner i flere iranske byer mot prestestyret og det at myndighetene i tre dager benektet at flyet var skutt ned av Revolusjonsgarden.

– Iranere ble løyet for

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif sa samme dag at den iranske befolkningen ble løyet for i dagene etter nedskytingen.

– De siste kveldene har folk i Teheran demonstrert mot det faktum at de ble løyet for i et par dager, sa Zarif under et besøk i New Delhi.

Deretter roste han militæret for å ha vært modig nok til å ta ansvar for nedskytingen.

Det er første gang en iransk leder bruker ordet løgn om påstandene som iranske luftfartsmyndigheter kom med i dagene etter nedskytingen. I tre dager holdt myndighetene fast på at flyet ble rammet av motortrøbbel.

– Visste ikke

Iranske myndigheter har forklart de feilaktige uttalelsene med at tjenestemennene ikke visste at flyet var skutt ned.

Flyet ble skutt ned tidlig onsdag morgen, men ifølge Zarif fikk han og president Hassan Rouhani først beskjed om nedskytingen fredag.

Uttalelsen reiser spørsmål ved hvor stor makt Irans regjering har i den islamske republikken, der øverste leder er ayatolla Ali Khamenei.

Den mektige Revolusjonsgarden er direkte underlagt Khamenei.