Sanders og Warren enige om å være uenige om kvinne-utsagn

Warren hevder at Sanders under et møte i 2018 om årets presidentvalg skal ha sagt at han ikke tror en kvinne kan vinne. Sanders benekter å ha sagt noe slikt.

I TV-debatten mellom de seks fremste demokratiske kandidatene natt til onsdag ble han igjen konfrontert med utsagnet.

– Vel, jeg sa faktisk ikke det, svarte Sanders.

Sanders la til at det var uforståelig at han kunne ha et slikt syn og viste til et 30 år gammelt videoklipp på YouTube som viser det motsatte.

Warren ble deretter spurt om hvordan hun reagerte på uttalelsen.

– Jeg var uenig, svarte Waren på spørsmålet fra det som The Guardian omtaler som en småfrekk CNN-programleder.

– Bernie er min venn, og jeg er ikke her for å krangle med han, la Warren til.

Hun kom likevel med et lite stikk da hun påpekte at hun var den eneste personen i debatten som har vunnet over en sittende republikansk kandidat på 30 år.

– Se på mennene på scenene. Til sammen har de tapt ti valg. De eneste personene som har vunnet hvert eneste valg, er kvinnene. Amy og meg selv, sa Warren med referanse til senator Amy Klobuchar.

Nattens debatt på CNN fra Drake University i Des Moines i Iowa er den siste før nominasjonsvalgene starter. Seks demokrater deltok: Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar og Tom Steyer.