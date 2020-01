Tidligere Morales-minister pågrepet for korrupsjon

Romero vil bli stilt for retten, og en dommer skal avgjøre om han fortsatt skal fengsles, slippes fri eller plasseres i husarrest.

Bolivia har vært preget av politisk kaos siden valget i oktober i fjor, som endte med at president Morales ble sendt i eksil etter valgfuskanklager og omfattende demonstrasjoner.

Morales gikk av i november etter at både sjefen for Bolivias hær og landets politisjef krevde hans avgang. Tidligere visepresident i nasjonalforsamlingen, Jeanine Añez, tok over makten i landet og leder en midlertidig regjering.