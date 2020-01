60 tilgriset av drivstoff fra fly i USA

Drivstoffet fra et fly ble tømt over deler av Los Angeles tirsdag. Flyet måtte redusere vekten før en nødlanding, og drivstoffet traff flere skoler i området. Om lag 60 personer fikk drivstoff på seg, men ingen skal ha blitt fraktet til sykehus etter hendelsen. Foto: Scott Varley / The Orange County Register via AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix