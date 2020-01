Knutby-saken: Medlemmer var redd for å gjøre feil foran Jesus

En ny rettsrunde med utspring i Knutby-saken kom i gang i Uppsala tingrett i Sverige tirsdag. Retten skal ta stilling til om det har funnet sted en voldskultur i den mye omtalte Filadelfiamenigheten.

– Troen på Gud og at det Åsa og de andre sier er Guds ord, gjør at man ikke våger å si imot. Det man ble utsatt for, skyldes at man selv har gjort feil, sa aktor Liselott Herschend.

Åsa Waldau ble kjent under tilnavnet Kristi brud i tilknytning til drapssaken fra 2004. Hun står tiltalt sammen med to tidligere pastorer, Peter Gembäck og en ikke navngitt 49-åring.

Tjente pastoren

Aktor åpnet sin innledning i retten med å beskrive forholdene i menigheten på det lille stedet Knutby.

Waldau, som i dag har et annet etternavn, hadde den høyeste posisjonen i forsamlingen, ifølge Herschend. Menighetsmedlemmer skal ha blitt tvunget til å vaske, rydde og lage mat for henne, og det var svært viktig at hun var fornøyd. Dersom det var misnøye i kretsen rundt henne, kunne det ifølge den rådende oppfatning forsinke eller forhindre Jesu tilbakekomst, redegjorde aktor.

Nekter straffskyld

Over tid utviklet det seg ulike avstraffelser, for eksempel at personer ble tvunget til å sove utendørs. Waldau er tiltalt for å ha mishandlet seks forsamlingsmedlemmer. En kvinne skal ha fått hodet dunket mot et skap og blitt lugget i håret slik at hårtuster løsnet. En annen kvinne skal ha forklart at hun ble bitt i ansiktet og fikk en gaffel stukket i hånden.

Waldaus forsvarer sier klienten nekter for å ha begått noen av handlingene, og at det er mange av hendelsene hun ikke husker. Hun erkjenner dog at det har forekommet vold.

Det Åsa kan si, er at det sjelden har dreid seg om gjentakende vold. Det har ikke vært noen hensikt om å skade, men snarere å vekke, sier advokat Ester Andersson Zandvoort.

– Utnyttet sin stilling for sex

Gembäck anklages for mishandling og ulovlig tvang fordi han skal ha slått et forsamlingsmedlem og trykket vedkommende ned i bakken, grepet tak i håret hans og tvunget ham til å krype. Han erkjenner de faktiske forholdene.

Den 49 år gamle tidligere pastoren, som ikke er navngitt, er tiltalt for seksuell utnyttelse i et overmaktsforhold etter at han hadde samleie med en 17 år gammel jente. Mannen utnyttet sin posisjon i et trossamfunn, samt jentas unge alder og sårbarhet, ifølge tiltalen. Han nekter straffskyld, men skal tidligere ha sendt den unge kvinnen et brev der han ba om unnskyldning for overgrepene.

Retten besluttet at samtlige vitnemål i rettssaken skal gå for lukkede dører. Dette var noe både aktoratet og forsvarerne ønsket. Grunnen til at aktoratet ønsket dette er at man vil beskytte anonymiteten til fornærmede i saken.