Iransk talsmann sier at flere er pågrepet etter nedskytingen

Ifølge rettsvesenets talsmann Gholamhossein Esmaili har enkelte personer blitt pågrepet for sin rolle i nedskytingen, melder nyhetskanalen Al Arabiya tirsdag morgen.

Meldingen kom rett etter at Irans president Hassan Rouhani bedyret at alle som hadde ansvar for at flyet ble skutt ned, skal stilles til ansvar.