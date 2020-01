Innbyggere advares om nye vulkanutbrudd på Filippinene

Vulkanen Taal, som ligger 66 kilometer fra den filippinske hovedstaden Manila, har sporadisk spyttet ut glødende lava og sendt varm aske og røyk utover et stort område siden de første utbruddene søndag.

Om lag 45.000 innbyggere har forlatt hjemmene sine, ifølge lokale myndigheter. Totalt bor det 460.000 mennesker i faresonen som er en radius på 14 kilometer fra vulkanen.

Folk forlot alt de eide

Flere vulkanutbrudd kan komme de neste dagene, og det kan ta flere uker før vulkanen roer seg, varslet myndighetene tirsdag. Det betyr en usikker tid for titusenvis av mennesker. Mange av de evakuerte måtte forlate både husdyr og kjæledyr og legge igjen alt de hadde av eiendeler da varselet om mulig utbrudd kom.

Offentlige arbeidsplasser og skoler holder stengt inntil videre i mange landsbyer og byer, inkludert Manila. Ingen dødsfall er knyttet direkte til utbruddet, og det har heller ikke medført noen storstilt skade.

Lava og aske opp til 500 meter

Tirsdag var situasjonen fortsatt at lava og aske blir kastet opptil 500 meter opp i luften, opplyste Det filippinske instituttet for vulkanologi og seismologi (Phivolcs) ifølge BBC. Lavafontenene dekkes av overliggende mørkegrå askeskyer med en omkrets på 2 kilometer, og nærliggende landsbyer er dekket av et tykt lag med aske og øvrig nedfall.

Den rastløse aktiviteten i Taal og de mange nye sprekkdannelsene i nærheten betyr at magmaen stiger, noe som kan innebære at utbrudd er nært forestående, opplyser instituttet.

– Vi råder folk til å ikke gå inn i faresonen på 14 kilometer, sier leder Renato Solidum for Phivolcs.

– Vi må også følge med på jordskred, spesielt nær sidene av krateret, la han til.

Farenivå 4

Farenivået for vulkanen opprettholdes på nivå fire. Det er det nest høyeste nivået og innebærer at det kan skje eksplosive utbrudd de neste timene eller dagene.

Det ble også registrert 50 jordskjelvbevegelser i løpet av bare åtte timer tirsdag. Til sammen har det funnet sted 212 vulkanske jordskjelv hittil.

Hvor hurtig magmaen stiger er viktig når man gjør anslag over når et kraftig utbrudd kan komme og om aktiviteten så vil avta. – Per nå ser vi ingen tegn til det, sier Solidum.

Taal er en forholdsvis liten vulkan, som ligger på en øy i en innsjø i Batangas-provinsen. Det er den nest mest aktive vulkanen på Filippinene og har hatt 33 utbrudd i løpet av 450 år. Forrige gang var i 1977, men den har vist tegn til bevegelse mellom 2008 og 2011, så vel som i fjor.