Libanon får tilbake stemmeretten i FN

– Libanon har akkurat betalt. Med denne betalingen er Libanons rett til å stemme gjenopprettet, sier talsmann Stephane Dujarric for FNs generalsekretær António Guterres.

Betalingen skal ha vært på 1,3 millioner dollar, om lag 11,5 millioner norske kroner.

Libanons ambassadør til FN forklarer på Twitter at landet betalte et par dager for seint på grunn av situasjonen i landet.

FN opplyste på fredag at det kriserammede landet var ett av sju land som vil miste retten til å stemme på grunn av manglende betaling.

Det midlertidige tapet av stemmerett førte til store protester i sosiale medier, og regjeringen i Libanon fikk skylden.

Landet står midt i den verste økonomiske krisen siden borgerkrigen mellom 1975 og 1990.

FNs driftsbudsjett er på 3 milliarder dollar årlig, med et separat budsjett for fredsbevarende operasjoner på om lag 6 milliarder dollar. Organisasjonen innførte i 2019 flere innsparingstiltak på grunn av manglende innbetalinger.