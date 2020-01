Frankrike vil trappe opp militæroperasjon i Afrika

Den franske operasjonen ble diskutert på et toppmøte i den franske byen Pau mandag.

Macron varsler at han vil sende 220 ekstra soldater som skal inngå i den franske militæroperasjonen Barkhane. De skal trene og bistå lokale militære styrker som kjemper mot væpnede islamistgrupper.

Samtidig bekrefter militæret i USA at de vurderer å trekke ut en del av de amerikanske soldatene i Afrika.

Under et besøk i Brussel sa forsvarssjef Mark Milley at soldater kan bli flyttet til Stillehavet eller hjem til USA, men det er foreløpig ikke tatt noen avgjørelse.

Lokale protester

I tillegg til Macron og Malis president Ibrahim Boubacar Keïta deltok ledere fra Burkina Faso, Niger, Mauritania og Tsjad på toppmøtet i Pau.

Mens lederne for de fem afrikanske landene bekrefter at de støtter Frankrikes militære nærvær, har franskmennene møtt motstand i deler av befolkningen i Mali. I forrige uke protesterte flere hundre mennesker i Mali mot den tidligere kolonimaktens militæroperasjon.

Macron har forsøkt å presse de afrikanske lederne til å si om de franske soldatene egentlig er ønsket eller ikke.

Presidenten har minnet om at et betydelig antall franske soldater er blitt drept i Sahel-regionen. I forrige måned døde 13 soldater i en helikopterkollisjon i Mali. Dette var det franske militærets høyeste tapstall på nesten 40 år.

Ber Norge delta

Væpnede islamister har trappet opp sine angrep i Sahel, og i forrige uke ble nærmere 90 soldater drept i det verste jihadist-angrepet i Niger noensinne.

Samtidig som Frankrike varsler opptrapping i Sahel, er både Norge og andre europeiske land blitt oppfordret til å bidra.

– Norge har sammen med flere andre europeiske land mottatt en forespørsel fra franske og maliske myndigheter om å bidra til en ny flernasjonal styrke i Mali som heter Takuba, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til Aftenposten.

Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til forespørselen. Et eventuelt bidrag til Takuba vil komme i tillegg til de norske soldatene som deltar i FNs operasjon i Mali.

Vil overbevise Trump

USA har i dag minst 9.000 soldater fordelt på et stort antall afrikanske land. Mange deltar i operasjoner rettet mot ytterliggående islamister, blant annet i Somalia. Andre har i oppgave å trene nasjonale afrikanske militære styrker.

Emmanuel Macron mener det er svært dårlige nyheter hvis USA skulle bestemme seg for å forlate Afrika.

– Jeg håper å overbevise president Trump om at kampen mot terrorisme foregår også i denne regionen, sa Macron etter mandagens toppmøte.

En kilde ved Macrons kontor sier at USA i Sahel bidrar med etterretning som det ikke er mulig å få fra andre aktører.

De amerikanske signalene om tilbaketrekking fra afrikanske land kommer etter at president Donald Trump nylig oppfordret Nato til å bidra mer i Midtøsten. Forsvarssjef Mark Milley sier imidlertid at USA ikke kommer til å trekke seg fullstendig ut av Afrika.