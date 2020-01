Ber Norge om å sende soldater til Afrika

Norge og flere andre europeiske land er bedt av franske og maliske myndigheter om å bidra i styrken som heter Takuba.

Forespørselen kommer som et resultat av at ytterliggående islamistgrupper er på frammarsj i Afrika, og spesielt i Sahel-beltet der Mali ligger.

– Styrken skal drive med kapasitetsbygging og styrke den maliske hærens evne til å håndtere den økende terrortrusselen i området. Takuba er knyttet til den franske Barkhane-operasjonen i Sahel-regionen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til Aftenposten.

– Hvordan Norge skal respondere på denne forespørselen, er til vurdering, sier han.

SV ber regjeringen avslå

Stortinget vil bli konsultert på vanlig måte. Det er ikke kjent hvor lang tid det vil ta før det vil skje.

SV er allerede tydelige på at Norge må si nei til forespørselen. Partileder Audun Lysbakken sier det ikke er det norske forsvarets oppgave å støtte franske militære operasjoner i Nord-Afrika.

– Dette er enda en internasjonal krise hvor det er vanskelig å overskue konsekvensene av å sende soldater, og hvor vi er alliert med en stormakt som kan ha uklar politikk. Den vanskelige situasjonen Norge er i med vårt militære bidrag i Irak, bør være et kraftig motargument mot å bli involvert i enda en konflikt, sier han.

Norge i FN-operasjon

Norge har allerede et militært nærvær i Mali gjennom FN-operasjonen Minusma, som har pågått siden 2013. Norge bidrar med transportfly i en ordning som går på rundgang. Fra mai til november 2019 stilte Norge med et Hercules C-130J transportfly, samt 60 personer fra ulike fagfelt.

Etter at flyet ble sendt tilbake, er det rundt 15 nordmenn igjen i Mali. Noen jobber med driften av den norske FN-leiren, og noen har stabsfunksjoner i FN-styrkens hovedkvarter. Men Norge vil stille med transportfly i en ny periode senere i år og fram til 2021.

Samtidig som Frankrike ber europeiske land delta i en flernasjonal styrke, stilles det spørsmål rundt rollen til det franske militæret.

Toppmøte

Mandag er president Emmanuel Macron vertskap for et toppmøte mellom fem land i Sahel. Målet er å finne løsninger sammen for å bekjempe jihadist-opprøret.

Samtalene mellom de seks partene ventes å bli preget av spenningen som har blusset opp mellom Frankrike og regjeringene i Sahel-landene, ifølge AFP.

Macron insisterer på at motpartene fra Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritania og Tsjad må bruke anledningen til å uttrykke støtte for Frankrikes militære tilstedeværelse. Dette er det største utenlandske bidrag for å bekjempe afrikansk jihadisme som hevder seg knyttet til al-Qaida og IS.

Oppgjør med anti-fransk retorikk

Den franske presidenten kritiserte mangel på tydelig politisk fordømmelse av folkelig antifranske følelser da han besøkte regionen i desember i fjor.

– Jeg ser opposisjonsbevegelser og grupper som fordømmer det franske nærværet som nykolonialistisk og imperialistisk, sa Macron ifølge nyhetsbyrået AFP. Han la til at han nødig vil sende franske soldater til land hvor de ikke er ønsket.

Møtet i den sørvestlige franske byen Pau ble avlyst i desember etter et angrep som krevde livet til 71 soldater i Niger. Forrige torsdag ble en militærbase i landet angrepet, og 89 nigerske soldater ble drept i det som var det dødeligste jihadist-angrepet i landets historie.

Skal støtte lokal hærstyrke

Frankrike har 4.500 soldater utplassert i de fem landene. Militæroperasjonen Barkhane skal gi støtte til de dårlig utrustede lokale hærene, som i 2017 gikk sammen i en antijihadistisk militærstyrke.

Ytterliggående opprørere har den siste tiden trappet opp angrep mot militære og sivile mål, og FNs generalsekretær António Guterres advarte nylig mot at terroristgrupper gjør framskritt.