Falsk alarm fra canadisk atomkraftverk gjorde folk livredde

Søndag morgen mottok alle innbyggere i byen Pickering øst for Toronto et varsel på mobiltelefonen om en hendelse ved atomkraftverket.

I meldingen sto det at innbyggerne i nærheten av anlegget ikke trengte å gjøre beskyttende tiltak på nåværende tidspunkt.

«Det har ikke vært NOE unormalt utslipp av radioaktivitet fra anlegget, og sikkerhetspersonell håndterer situasjonen», het det i melding.

Over en time senere varslet energimyndighetene i Ontario at meldingen ble sendt ved en feiltakelse, og at det ikke var noe fare for publikum eller miljøet.

Feilen har blitt møtt med sterke reaksjoner og krav om full etterforskning av hendelsen.

– Det er altfor mange spørsmål som står ubesvart. Som mange andre, ble jeg veldig bekymret over meldingen denne morgen, og jeg er opprørt over at en slik melding kunne bli sendt ut ved en feil, sier ordfører i Toronto, John Tory.