Demonstrasjonene fortsetter i Teheran etter nedskyting av fly

Demonstranter trosset søndag et stort sikkerhetsoppbud og holdt nye protester mot myndighetene.

Søndag kveld deltok rundt 3.000 mennesker i en demonstrasjon på Frihetsplassen vest i den iranske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået Ilna.

Videoer som sirkulerer på nettet, viser demonstranter som krever at landets ledelse må gå av. Videoenes ekthet er imidlertid ikke bekreftet, skriver nyhetsbyrået DPA.

Protestene skjer etter at det iranske forsvaret lørdag innrømmet at de ved en feil skjøt ned et ukrainsk passasjerfly 8. januar. Alle de 176 passasjerene om bord, mange av dem iranere, mistet livet. Iranske myndigheter benektet først at flyet var skutt ned.

Trump: – Drep ikke deres demonstranter

Tidligere søndag samlet det seg også flere hundre demonstranter utenfor de to Teheran-universitetene Shahid Beheshti og Allameh Tabataba'i.

Kvelden før ble flere tusen demonstranter møtt med tåregass ved Amir Kabir-universitetet, der det ble ropt slagord som «død over diktatoren» med henvisning til landets øverste leder Ali Khamenei.

Noen rev også i stykker plakater med bilde av Qasem Soleimani, den iranske generalen som ble likvidert i et amerikansk angrep 3. januar.

Revolusjonsgarden og opprørspoliti var søndag utkommandert for å hindre nye protester mot regimet.

USAs president, Donald Trump, oppfordrer Iran til å tillate fredelige demonstrasjoner mot regjeringen.

– Drep ikke deres demonstranter, skriver Trump på Twitter og advarer om at USA følger med.

Iranske sikkerhetsstyrker har tidligere slått hardt ned på protester, senest i den store protestbølgen i november som ble utløst av økte drivstoffpriser. Over 300 mennesker ble drept på fire dager, ifølge Amnesty International.

Kunstnere og journalister protesterer

Flere fremtredende iranere protesterer mot myndighetene på andre måter. Den reformvennlige byrådspolitikeren Bahareh Arvin kunngjorde søndag på sosiale medier at hun går av i protest mot regjeringens «løgner og korrupsjon».

En rekke kunstnere, blant dem den berømte regissøren Masoud Kimiai, trakk seg fra en stor iransk filmfestival, og to ankere sa opp jobben sin i statlig TV i protest mot den falske rapporteringen om årsaken til flykatastrofen.

Helgens demonstrasjoner ble dekket av statlige medier i landet, og søndag fulgte den liberale avisen Etemad opp med kritikk av myndighetene, skriver Reuters.

– Beklag og gå av, lød avisens tittel, med henvisning til at dette er «folkets krav».

BBC har publisert en video der studenter gikk utenom amerikanske og israelske flagg som er malt på bakken ved Shahid Beheshti-universitetet, i det som ser ut til å være en symbolsk protesthandling mot statlig propaganda.

Demonstrasjon ved britisk ambassade



Storbritannias ambassadør i Iran, Rob Macaire, ble pågrepet og tatt inn til et timelangt avhør i forbindelse med lørdagens demonstrasjon. Det resulterte i en skarp protest fra britiske myndigheter.

Macaire avviser at han demonstrerte og sier at han var i området for å legge ned krans for ofrene for flystyrten.

Titalls regimevennlige demonstranter protesterte søndag utenfor den britiske ambassaden i Teheran. De brente det britiske flagget og krevde at Macaire ble utvist fra landet. Ifølge nyhetsbyrået Reuters sto den ytterliggående Basij-militsen bak demonstrasjonen.

Stilles til ansvar

Irans president Hassan Rouhani har lovet å stille de skyldige til ansvar etter at det ukrainske passasjerflyet ble skutt ned med et luftvernmissil.

Både Rouhani og Khamenei har sterkt beklaget nedskytingen, og det samme har øverstkommanderende for Revolusjonsgardens flyvåpen, brigadegeneral Amirali Hajizadeh, som tar på seg det hele og fulle ansvaret.

Ifølge Hajizadeh var soldaten som avfyrte missilet, alene om beslutningen, fordi all kommunikasjon i området var nede som følge av såkalt jamming.