Torsdag mottok redningsarbeidere i Alaska en melding fra et bekymret par. De hadde ikke hørt fra sin venn Tyson Steele (30) på over tre uker.

Redningsarbeiderne rykket ut med helikopter til et avsidesliggende område hvor 30-åringen bodde. Det var da de fikk øye på et «SOS» i snøen. Redningsarbeiderne delte videoen på sin Facebook-gruppe.

Foto: Alaska State Troopers

Steele ble funnet i god behold blant de nedbrente restene av hytta han bodde i. Isolert fra omverdenen og uten mulighet til å evakuere, måtte Steele søke tilflukt i brannrestene og vente på at hjelpen skulle komme.

Les også: Alaska: Femåring bar baby nesten en kilometer i sprengkulde

Boksmat og peanøttsmør



Det var natt til 18. desember at Steele våknet til røyklukt i hytta. Da han innså hva som foregikk sto hytta allerede i full fyr. Han bodde i hytta sammen med hunden sin Phil. I all hast tok han med seg det han kunne og løp ut av hytta.

Hunden kom seg ikke ut i live.

– Jeg har ikke ord for hvor knust jeg var. Det eneste jeg fikk ut var et eneste stort skrik, forteller Steele til CNN.

30-åringen hadde bodd i den avsidesliggende hytta siden september, og kjente derfor ikke området godt nok til å legge ut til fots. I brannen hadde han også mistet all mulighet til å kommunisere med omverdenen.

Han så ingen annen løsning enn å samle sammen det han klarte å berge, og bygge en snøhule ved brannruinene. Slik overlevde han på boksmat, peanøttsmør og bønner i tre uker.

Les også: Amanda ble funnet etter to uker i jungelen

Uten livstegn



Det var ikke uvanlig at det kunne gå lange perioder mellom hver gang vennene hørte fra Steele. Men da det hadde gått tre uker uten et eneste livstegn ble de bekymret og ba redningsarbeidere fly opp for å se til ham.

Det var da de oppdaget «SOS»-tegnet ved siden av hytta som var mer eller mindre begravet i snø.

Les også: Skrev «hjelp» i gjørma - her blir de reddet fra ødemarken

Se også: Her finner de 11-åringen etter fem dager i ødemarken: