Kardinal Pell flyttet til annet fengsel etter dronehendelse

78-åringen, som var en av pave Frans' nærmeste rådgivere og har vært pavens finansminister, har sittet i Melbourne Assessment Prison (MAP), men er nå flyttet fra høysikkerhetsfengselet i delstaten Victoria. Pell skal ha blitt flyttet til Barwon Prison, som ligger 70 kilometer sørvest for Melbourne.

Ifølge nyhetsbyrået AAP skal en drone ha blitt sett nær besøksområdet, over fengselet.

Fengselsmyndighetene i Victoria ønsker ikke å bekrefte at Pell er blitt flyttet. En talsperson for justisdepartementet i Victoria bekrefter imidlertid dronehendelsen ved MAP 9. januar, og de sier at denne er under etterforskning.

Det er ulovlig å fly droner nær fengsler i Victoria i Australia, strafferammen er inntil to års fengsel. Ifølge AAP er det sannsynlig at noen har vært ute etter å ta salgbare bilder av Pell, som har fått ansvar for hagearbeid i fengselet.

Kardinalen er den mest høytstående katolske geistlige som noensinne er dømt for overgrep mot barn. Interessen rundt saken hans er stor. Han har hele tiden fastholdt at han er uskyldig.

Pell ble i desember funnet skyldig i voldtekt og andre seksuelle overgrep mot to mindreårige altergutter i Melbourne i 1996 og 1997. De to ofrene var 12 og 13 år gamle da overgrepene fant sted, og saken ble kjent da den ene av dem døde av en overdose i 2014. Den andre gikk da til politiet og anmeldte Pell.

Pell har anket dommen til høyesterett, som i mars skal høre argumentene for hvorfor han ikke burde vært dømt.