Australias statsminister åpner for mer ambisiøse utslippskutt

Den australske statsministeren har fått så ørene flagrer i inn- og utland, fra politiske motstandere og partifeller, for sin håndtering av skogbrannkrisen i Australia og sin manglende vilje til å se brannene i sammenheng med klimaendringer. I et intervju med ABC søndag morgen ymter han for første gang noe om en endring i Australias klimapolitikk.

Han er åpen for å oppjustere regjeringens mål om å redusere utslippene med 26 prosent innen 2030, men utelukker en miljøavgift på karbonutslipp.

Kulldrift som før

– I årene fremover kommer vi til å fortsette å utvikle vår politikk på dette området for å redusere utslippene ytterligere, og vi kommer til å gjøre det uten karbonavgift, uten å sette opp strømpriser og uten å legge ned tradisjonelle næringer som australiere ute i regionene er avhengige av, sier han.

Kullgruvedrift er en av disse tradisjonelle næringene som Australia tjener mye på, og som svært mange lever av.

Morrison sier han vil utvikle nye mål for det han kaller en balansert politikk som anerkjenner at Australia også har brede, nasjonale økonomiske hensyn og sosiale hensyn.

Nettopp at han tilsynelatende setter økonomiske hensyn foran hensyn til klima og miljø, samt synes å ikke ville snakke om temaet, er noe av det Morrison er blitt mest kritisert for.

Innrømmelser

I intervjuet søndag var Morrison, i tillegg til å snakke om ny klimastrategi, ydmyk nok til å si at han i etterpåklokskapens lys ikke burde reist på ferie til Hawaii med familien i jula, da skogbrannene herjet i hjemlandet.

Han erkjente også at han kunne håndtert krisen bedre da han returnerte til Australia. TV-kanaler i landet har vist kavalkader av hvor klønete Morrison har opptrådt i møte med folk, i kontrast til hvordan blant andre tidligere statsminister Tony Abbott har stilt opp som frivillig.

Morrison innrømmet også at han ser at klimaendringer har medført tørrere og varmere årstider, som igjen legger til rette for større skogbrannfare når skogbrannsesongen kommer.