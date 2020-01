Storbritannia reagerer etter at ambassadør til Iran ble pågrepet

Ambassadøren, Rob Macaire, ble pågrepet i forbindelse med en demonstrasjon mot iranske myndigheter i den iranske hovedstaden.

Iranske medier melder at Macaire ble pågrepet utenfor et universitet. Han ble løslatt etter rundt en time i varetekt.

Den britiske utenriksministeren Dominic Raab betegner arrestasjonen av ambassadøren i Teheran, uten begrunnelse eller forklaring, som et markant brudd på folkeretten.

– Den iranske regjeringen står ved et veiskille nå. Den kan fortsette sin vei mot pariastatus, med all den politiske og økonomiske isolasjonen det vil innebære, eller ta grep for å nedtrappe spenningen og velge en diplomatisk vei framover, sier Raab.