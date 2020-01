Iran lover å stille de skyldige til ansvar

Den iranske presidenten snakket lørdag på telefon med sin ukrainske motpart Volodymyr Zelenskyj.

– Alle personer som er involvert i tragedien, vil bli stilt til ansvar, sa Rouhani til Zelenskyj ifølge presidentkontoret i Kiev.

Ifølge Zelenskyj lovet Rouhani også å sørge for at de døde raskt blir identifisert, slik at likene av de elleve ukrainerne som omkom, kan bli brakt til Ukraina innen 19. januar. Zelenskyj gjentok også at Ukraina krever at Iran betaler erstatning til de etterlatte.

Demonstrasjon i Teheran

Flere hundre iranere demonstrerte i Teheran lørdag etter innrømmelsen fra iranske myndigheter. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars ropte demonstrantene slagord mot regimet, og enkelte rev også i stykker bilder av Qasem Soleimani, den iranske generalen som ble drept i et amerikansk droneangrep 3. januar.

Fars skriver at mellom 700 og 1.000 personer deltok i demonstrasjonen.

AFP melder at det dreier seg om studenter som hadde samlet seg ved Amir Kabir-universitetet i sentrum av Teheran for å minne de omkomne. Minnestunden utviklet seg til en demonstrasjon, ifølge AFP.

Storbritannias ambassadør til Iran, Rob Macaire, ble lørdag pågrepet i forbindelse med demonstrasjonen i Teheran. Han ble senere løslatt.

Det melder Sky News lørdag kveld.

Krever full klarhet

Det var tidlig lørdag morgen Iran innrømmet at landets forsvar skjøt ned flyet som styrtet utenfor Teheran onsdag. Den offisielle kunngjøringen ble lest opp på iransk TV, etter at myndighetene i flere dager hadde nektet for at Ukraine International Airlines flight 752 med 176 mennesker om bord ble skutt ned.

I tillegg til Zelenskyj hadde Canadas statsminister Justin Trudeau lørdag en telefonsamtale med Rouhani der han ba Irans president sørge for «full klarhet» i hvorfor flyet ble skutt ned.

– Iran må ta fullt ansvar, sier Trudeau.

Trudeau opplyser at han i samtalen ga Rouhani beskjed om at innrømmelsen av nedskytingen var et «viktig første steg», men at «mange flere steg må tas». 63 av de omkomne er canadiske statsborgere, og Trudeau sier at canadiske etterforskere er på vei til Iran.

Øverstkommanderende for Revolusjonsgardens flyvåpen, brigadegeneral Amirali Hajizadeh (t.h.), tok lørdag på seg det hele og fulle ansvar for nedskytingen av det ukrainske passasjerflyet. Foto: AP / NTB scanpix. Foto: AP

– Forvekslet med en krysserrakett

Ifølge kunngjøringen som ble lest opp på iransk TV lørdag morgen, ble flyet forvekslet med en krysserrakett da det etter en forsinket avgang fløy over et av den iranske Revolusjonsgardens «sensitive militære sentre».

Det iranske luftvernet var i høyeste beredskap og fryktet et amerikansk svar på rakettangrepet mot to amerikanske militærbaser i Irak, noe som kan ha vært en medvirkende årsak til nedskytingen.

Øverstkommanderende for Revolusjonsgardens flyvåpen, brigadegeneral Amirali Hajizadeh, tok lørdag på seg det hele og fulle ansvar for nedskytingen.

Han sa imidlertid også at han hadde bedt om at alle kommersielle flyginger i Iran ble stoppet til den spente situasjonen med USA var over, ifølge CNN. De i Irans militære med myndighet til å sende en slik forespørsel videre til regjeringen og luftfartsmyndigheter, valgte imidlertid ikke å gjøre dette, ifølge Hajizadeh.

