Trudeau krever full klarhet i hvorfor passasjerfly ble skutt ned

Trudeau kom med kravet i en telefonsamtale med Irans president Hassan Rouhani lørdag.

Trudeau sier lørdag kveld at han i samtalen også ga Rouhani beskjed om at innrømmelsen av nedskytingen var et «viktig første steg», men at «mange flere steg må tas».

Den canadiske statsministeren opplyste også at canadiske etterforskere er på vei til Iran.

