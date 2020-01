Iran innrømmer å ha skutt ned ukrainsk fly

Den offisielle kunngjøringen ble lest opp på iransk TV tidlig lørdag morgen, etter at myndighetene i flere dager hadde nektet for at flyet med 176 mennesker om bord ble skutt ned.

Ifølge kunngjøringen ble Ukraine International Airlines flight 752 forvekslet med en krysserrakett da det etter en forsinket avgang fløy over et av den iranske Revolusjonsgardens «sensitive militære sentre».

Det iranske luftvernet var i høyeste beredskap og fryktet et amerikansk svar på rakettangrepet mot to amerikanske militærbaser i Irak, noe som kan ha vært en medvirkende årsak til nedskytingen.

– Under de forutsetningene, grunnet menneskelig svikt og på en utilsiktet måte, ble flyet rammet, heter det i kunngjøringen.

Var alene

Øverstkommanderende for Revolusjonsgardens flyvåpen, brigadegeneral Amirali Hajizadeh, tok lørdag på seg det hele og fulle ansvar for nedskytingen.

– Jeg skulle ønske jeg var død og ikke var vitne til en slik ulykke, sa han.

Ifølge Hajizadeh var soldaten som avfyrte missilet, alene om beslutningen, fordi all kommunikasjon i området var nede som følge av såkalt jamming.

Soldaten som bemannet luftvernsystemet, trodde angivelig at Boeing 737-flyet var en krysserrakett og hadde bare 10 sekunder på å avgjøre om det skulle angripes eller ikke.

Beordret offentliggjøring

Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei ble orientert om nedskytingen fredag og beordret da straks offentliggjøring, ifølge nyhetsbyrået Fars.

Khamenei ga lørdag uttrykk for «dyp medfølelse» med de omkomnes pårørende.

Samtidig ga han det iranske forsvaret beskjed om å sørge for at noe tilsvarende aldri skjer, og at de skyldige for «denne smertefulle hendelsen» blir stilt til ansvar.

Anklager USA

Irans president Hassan Rouhani og utenriksminister Mohammad Javad Zarif rettet begge en anklagende pekefinger mot USA, som ifølge dem må ta ansvaret for den spente situasjonen de mener medvirket til nedskytingen.

– En trist dag. Menneskelig svikt på krisetidspunktet provosert fram av amerikansk hensynsløshet førte til katastrofe, tvitrer Zarif.

– Ytterligere etterforskning pågår for å identifisere og straffeforfølge alle årsakene til denne store og utilgivelige feilen, tvitrer Rouhani.

Krever erstatning

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er ikke fornøyd med de iranske ledernes innrømmelse, men krever en offisiell beklagelse etter nedskytingen. Han krever også erstatning.

– Vi forventer forsikringer om at de er villige til å gjennomføre en grundig og åpen gransking, at de skyldige blir stilt til ansvar, at de omkomne blir returnert til Ukraina, at de betaler erstatning og at de beklager via diplomatiske kanaler, sier Zelenskyj.

Det var elleve ukrainere blant de 176 som omkom i ulykken.

Forferdet Löfven

Ti svenske statsborgere og sju andre som var bosatt i landet, var blant dem som omkom i ulykken, og statsminister Stefan Löfven kaller nyheten om at flyet ble skutt ned for «forferdelig».

– At et sivilt fly blir skutt ned, uansett om det skjedde ved en feil eller ikke, er en handling som må fordømmes og som Iran må ta fullt ansvar for, også overfor de rammede, heter det i en kunngjøring fra den svenske statsministeren.

– Iran har opplyst at flyet ble skutt ned ved en feil. Den uttalelsen åpner for en grundig og åpen etterforskning som må klargjøre alle omstendigheter rundt styrten, skriver Löfven.

Får tilgang

Ukrainas utenriksminister Vadym Prystajko opplyste fredag at landet har sendt et team på rundt 50 etterforskere til Iran, og at disse har fått tilgang til ulykkesflyets såkalt svarte bokser, ferdsskriveren og taleregistratoren.

– Iranske myndigheter samarbeider fullt ut, sa han.

Iran har også invitert USA, Canada og andre land til å delta i etterforskningen og opplyste lørdag at de svarte boksene vil bli sendt til et utenlandsk laboratorium for analyse.