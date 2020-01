Ingen sluttpakke for tidligere Boeing-toppsjef

Det kommer fram i en uttalelse fra Boeing fredag.

Muilenburg ble sagt opp etter to flyulykker, der over 300 mennesker mistet livet, en mislykket tur for romfartøyet Starliner og på grunn av en trassig holdning.

Da han ble sagt opp i slutten av desember meldte flere medier at han ville få med seg en saftig sluttpakke, noe som viste seg å ikke stemme.

– Vi takker Dennis for hans nesten 35 år i tjeneste for Boeing. Etter hans avskjed har han fått de fordelene som var kontraktfestet, men han mottok ikke sluttpakke eller den årlige bonusen for 2019, heter det i en uttalelse fra flyprodusenten ifølge New York Times.

Ifølge selskapet sa Muilenburg fra seg aksjer til en verdi av 14,6 millioner dollar. Men verdien av andre aksjer og utbytte av opptjent pensjon, som han har krav på, er verdt 62,2 millioner dollar, noe som tilsvarer rundt 552 millioner kroner etter dagens kurs.