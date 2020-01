Iran-flystyrt: Russland kaller uttalelser om missil uakseptable

Utenriksdepartementet i Moskva ber alle parter vente på resultatet av etterforskningen av flykatastrofen.

– Man bør ikke forsøke å oppnå politisk gevinst på denne grusomme menneskelige tragedien. Det er viktig å la spesialister få analysere situasjonen og foreta konklusjoner, sier Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov.

Russlands president Vladimir Putin . Foto: AP / Pavel Golovkin / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Han kaller uttalelser om at et missil skal ha truffet det ukrainske passasjerflyet «uakseptable».

Fakta om flystyrten i Iran *Et passasjerfly fra Ukraine International Airlines styrtet like etter avgang fra den internasjonale flyplassen i Irans hovedstad Teheran klokken 6.12 onsdag. *Flyet var på vei til Ukrainas hovedstad Kiev. Flyet var en Boeing 737-800-maskin og produsert i 2016. *Det var 167 passasjerer og en besetning på ni om bord. Alle omkom. * Blant de omkomne er 63 canadiere og 82 iranere. Også to ukrainere, fire afghanere, tre briter og minst ti svensker er døde. *En foreløpig rapport fra iranske luftfartsmyndigheter fastslår at flyet forsøkte å vende tilbake til Teheran før det styrtet, og at det var i full fyr før det traff bakken. Ifølge rapporten tok flygerne ikke kontakt med flygeledere før det styrtet. *Den foreløpige rapporten gir ingen svar på hvorfor flyet styrtet, men Irans transportminister uttalte torsdag at flyet tok fyr grunnet en «teknisk feil», og at dette førte til styrten. *Flyet styrtet 4–5 timer etter at Iran avfyrte missiler mot amerikanske baser i Irak. Vestlige etterretningstjenester tror ikke at flyet ble skutt ned, ifølge en canadisk sikkerhetskilde som Reuters har snakket med. (Kilder: DPA, Reuters, CBC, NTB)

– Det er i minste fall usømmelig å gjøre dette til en politisk sak, mener Rjabkov.

Vestlige ledere uttalte torsdag at etterretningsinformasjon tyder på at flyet ved en feiltakelse ble truffet av et bakke-til-luft-missil nær Irans hovedstad Teheran, noen timer etter at Iran hadde sendt ballistiske missiler mot to amerikanske militærbaser i Irak som hevn for at USA har likvidert den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad.

Iran har avvist at flyet kan ha blitt truffet av noe missil.

Alle de 176 om bord mistet livet da flyet styrtet onsdag morgen.

Iranske myndigheter er «sikre»

Lederen for de sivile luftfartsmyndighetene i Iran sier han er sikker på at flyet som styrtet natt til onsdag, ikke ble truffet av en rakett.

Den iranske reaksjonen kommer etter at Canadas statsminister Justin Trudeau torsdag gikk ut og sa at flyet kan ha blitt skutt ned ved et uhell.

Trudeau viste til etterretningsopplysninger fra flere kilder, blant annet canadisk etterretning.

Dette ble blankt avvist av Ali Abedzadeh, som leder Irans sivile luftfartsmyndighet.

– En ting er helt sikkert, dette flyet ble ikke truffet av en rakett, sa han på en pressekonferanse i Teheran.

Iran åpner for amerikansk deltakelse i etterforskningen



Redningsarbeidere saumfarte onsdag stedet der flyet styrtet i Shahedshahr like sørvest for Irans hovedstad Teheran. Foto: AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Iran har invitert den amerikanske havarikommisjonen til å delta i etterforskningen av flystyrten ved Teheran, opplyser en iransk tjenestemann til Reuters.

Irans representant i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, Farhad Parvaresh, sier at en representant for USAs nasjonale transportsikkerhetsbyrået (NTSB) er invitert.

– NTSB har svart vår etterforskningsleder og har kunngjort en akkreditert representant, sier han til nyhetsbyrået Reuters fredag.

NTSB har blant annet ansvaret for å granske flyulykker i USA.

USA har i henhold til internasjonale regler rett til å delta i etterforskningen ettersom flyet som styrtet, en Boeing 767-800, var amerikanskprodusert.

176 personer omkom da det ukrainske passasjerflyet styrtet rett etter avgang fra Teheran onsdag morgen.