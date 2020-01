Overvåkingsbilder fra Epsteins celle «finnes ikke lenger»

Først var opptakene av milliardæren Jeffrey Epsteins selvmordsforsøk på avveie. Så ble videoen funnet. Nå finnes den ikke mer. Tekniske problemer skal være årsaken, skriver The Washington Post.

Epstein, som var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter, ble funnet død i cellen sin 10. august i fjor. Riksmedisineren i New York konkluderte med at Epstein tok sitt eget liv.

Litt over to uker før han ble funnet død i cellen sin, skal Epstein også ha forsøkt å ta sitt eget liv. Opptakene fra utsiden av cellen er nå borte.

Funnet og mistet

Aktoratet i rettssaken sa i desember at de ikke klarte å finne videoen som skulle vise fengselsvakter som fant Epstein etter selvmordsforsøket 23. juli. En dag senere opplyste de at videoen var funnet og at det ble forsøkt å skaffe en kopi fra Metropolitan Correctional Center i New York, der Epstein satt fengslet.

Men torsdag opplyser aktoratet at videoen ikke eksisterer lenger på grunn av en forveksling og tekniske feil.

Tjenestepersoner i fengselet trodde først at de hadde lagret opptak fra utsiden av Epsteins celle, men det viser seg at opptaket som ble tatt vare på, var fra en annen del av fengselet. Sikkerhetskopien av opptaket finnes ikke på grunn av en teknisk feil i fengselet, skriver CNN.

To fengselsbetjenter siktet

Epstein hadde mange rike og innflytelsesrike venner, deriblant tidligere president Bill Clinton og nåværende president Donald Trump. Saken rundt hans død har vært gjenstand for konspirasjonsteorier og spekulasjoner. I ettertid er en rekke feil og mangler i fengselets behandling av Epstein blitt avslørt.

I november ble to fengselsbetjenter som ble satt til å passe på Epstein, siktet for ikke å ha voktet ham slik de skulle og for å ha forfalsket logger for å dekke over misligholdet.

Begge fengselsvaktene har erklært seg ikke skyldig.

Justisminister Bill Barr har tidligere uttalt at det er avdekket alvorlige avvik ved fengselet og sparket den føderale fengselsdirektøren.

Hevdet han ble angrepet

Den omtalte videoen dukket opp som et poeng i en urelatert rettssak mot Epsteins tidligere romkamerat, Nicholas Tartaglione. Han var til stede under det første angivelige selvmordsforsøket.

Epstein hevdet han ble angrepet av Tartaglione, mens Tartaglione avviste påstandene.

I tiden etter hendelsen ble Epstein satt under oppsyn 24 timer i døgnet. Da han ble plassert tilbake i cellen, fikk han en ny romkamerat. Men kort tid etter ble romkameraten omplassert selv om minst åtte tjenestepersoner i fengselet visste at Epstein ikke skulle være alene i cellen, ifølge The Washington Post. Morgenen etterpå ble Epstein funnet død.