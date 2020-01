Etter likvideringen av den iranske generalen Qasem Soleimani i forrige uke, har det vært spenning mellom USA og Iran. Da Iran tidligere i uken beskjøt en amerikansk militærbase som hevn, ble amerikanske tyrker advart i forkant og det ble sagt fra iransk hold at de ikke hadde til hensikt å gjennomføre flere militære operasjoner mot USA.

Torsdag vedtok representantenes hus en resolusjon som hindrer president Donald Trump i å gå til angrep på Iran.

– Administrasjonen må trappe ned og forhindre ytterligere vold, sier Demokratenes Nancy Pelosie.

– Mer skremmende enn tidligere

Samtidig som presidenten latterliggjorde vedtaket i Kongressen, var det demonstrasjoner i flere titalls større byer i USA. I Chicago stod demonstrantene over en motorvei midt i rushtiden.

– Det er helt klart mer skremmende nå enn jeg har følt tidligere, sier den iransk-amerikanske demonstranten Sara Alavi til nyhetsbyrået AP.

I New York forsøkte demonstrantene å spre budskapet om å stanse presidenten. Demonstrant Naomi Saphra erkjenner at demonstrasjonene ikke fungerte før Irak-krigen, og at hun ikke var sikker på om det ville fungere nå heller.

15.000 løgner

– Men, folk føler de trenger å gjøre noe nå.

I San Francisco argumenterte flere av demonstrantene for å få Trump avsatt.

– Vi har 15.000 løgner fra denne mannen, og han fortsetter å lyve. Hvordan skal vi tro på noe av det administrasjonen sier, spør Steve Rapport som organiserte demonstrasjonen.

