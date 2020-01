Drapssiktet nordmann fortsatt i varetekt i Sverige

Han ble fremstilt for forlenget varetektsfengsling i Värmlands tingsrett i Karlstad. Den 59 år gamle mannen nekter utlevering, og politiet har begjært at han holdes fengslet til det kan skje, skriver Drammens Tidende.

For snart to uker siden ble det opplyst at han har samtykket til å bli utlevert til Norge så snart han har fått ryddet ut av huset sitt i Arvika. Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt sier at mannen er pågrepet for drap, og at det ikke er aktuelt å la ham rydde ut av huset sitt selv.

Han er blitt avhørt av politiet i Sverige sammen med forsvareren sin, advokat John Christian Elden, som da opplyste til NTB at han ikke har knyttet seg til drapet.

Borgar Giil Andresen ble funnet død med skader ved Loe Bruk i Hokksund sentrum. 1. juledag opplyste politiet at den foreløpige obduksjonsrapporten bekreftet at mannen var utsatt for en kriminell handling.

Den drapssiktede mannen ble etterlyst av politiet samme dag og ble pågrepet 2. juledag i Sverige. Ifølge VG er mannen er i familie med enken etter avdøde.

Svensk påtalemyndighet har som mål å få utlevert ham i løpet av to uker.

– Det kan skje enten ved at han samtykker til utlevering. Da tar det bare to-tre dager å få ham utlevert. Eller, om han fortsetter å motsette seg utlevering, vil vi så snart som mulig få ferdig utredningen om saken og ta den med til tingretten og be om at han blir utlevert. Det bør vi helst få gjort i løpet av neste uke, sier Mats Hällstrøm, som er påtalejurist i saken.