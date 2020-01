Vestlig press på Iran etter flystyrt

176 personer omkom da det ukrainske Boeing 737-800-flyet styrtet rett etter avgang fra Teheran onsdag morgen.

Halvannet døgn senere uttalte flere vestlige ledere at flyet trolig ble truffet av en iransk luftvernrakett, men dette blir blankt avvist av lederen for Irans sivile luftfartsmyndighet.

– En ting er helt sikkert, dette flyet ble ikke truffet av en rakett, sa Ali Abedzadeh på en pressekonferanse i Teheran fredag.

For iranerne fungerer de vestlige anklagene som et vondt ekko av en tragisk hendelse for over 30 år siden da et passasjerfly fra Iran Air ved et uhell ble skutt ned av den amerikanske marinen over Persiabukta. Alle de 290 om bord mistet livet, blant dem 66 barn.

Alle krever åpenhet

Etter torsdagens uttalelse om at flyet ble rammet av en rakett, har Iran bedt Canada og USA om å dele opplysningene de har om styrten. Samtidig blir Iran selv møtt med krav om full åpenhet om granskningen, både fra Sverige, Canada, Ukraina og EU. De ber også selv om å få delta med ekspertise.

Minneseremoni i Toronto i Canada for de mange canadierne og iranerne som omkom i flystyrten. Foto: Chris Young / AP

Ti av de omkomne var svenske statsborgere, i tillegg til at sju andre var bosatt i Sverige. De aller fleste var imidlertid på vei til Canada, hvorav mange enten var canadiere med iranske røtter eller iranere som studerte i Canada.

Iran opplyste fredag at iranske og ukrainske tjenestemenn har begynt etterforskningen av styrten. Samtidig la Ukrainas utenriksminister Vadym Prystaiko ut en melding på Twitter der han skriver at Ukraina har mottatt «viktige data» fra USA som skal undersøkes av ukrainske eksperter.

– Mulig feiltakelse

Både USAs president Donald Trump, Canadas statsminister Justin Trudeau og Storbritannias statsminister Boris Johnson sa torsdag at de tror det ukrainske flyet ble rammet av en iransk rakett, men alle sier også at det kan være snakk om en feiltakelse.

Uttalelsene kom etter at ikke navngitte vestlige etterretningskilder først hadde dempet spekulasjonene om at flyet ble skutt ned.

Iran understreker nå at både den amerikanske flyprodusenten Boeing og utenlandske eksperter skal få delta i granskningen. Invitasjonen gjelder også USAs nasjonale transportsikkerhetsbyrå (NTSB), opplyser en tjenestemann.

– NTSB har svart vår etterforskningsleder og har kunngjort en akkreditert representant, sa Farhad Parvaresh, Irans representant i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, til nyhetsbyrået Reuters.

USA har i henhold til internasjonale regler rett til å delta i granskningen ettersom flyet var amerikanskprodusert.

Endret kurs

Bare timer før flystyrten avfyrte Iran en rekke raketter mot USAs militærbaser i Irak, som hevn for USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad sist fredag.

Iransk sikkerhetspersonell jobber på stedet der et ukrainsk Boeing-fly styrtet tidlig onsdag morgen. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Flere eksperter har spekulert på om det ukrainske flyet ble oppfattet som en trussel etter at det endret bane bare minutter etter avgang fra Teheran – muligens som følge av en brann om bord.

I en foreløpig iransk granskningsrapport som ble offentliggjort torsdag, går det fram at flyet tilsynelatende forsøkte å fly tilbake til Teheran i stedet for å fortsette vestover mot Ukraina. Det blir også slått fast at flyet tok fyr før det styrtet i bakken i åpent landskap.

Øyenvitner har tolket det dit hen at flyet endret retning for å unngå et befolket området. I stedet traff det bakken rett ved en stadion.

Flyet ble produsert og levert til flyselskapet Ukraine International Airlines i 2016.

Unngår iransk luftrom

Norwegian er ett av flere flyselskaper som etter styrten har besluttet å slutte å fly over Iran. I en epost til Dagbladet skriver selskapet at de omdirigerer sine Dubai-flyginger inntil videre. Tiltaket begrunnes med den usikre situasjonen i Iran.

Flere flyselskaper innstiller dessuten alle flyavganger til Iran. Blant dem er Austrian Airlines, som viser til at de nå har en annen sikkerhetsvurdering av luftrommet over flyplassen i Teheran enn tidligere.