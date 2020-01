Mandag 16 desember i fjor slo politiet og tollvesenet til mot en container på Århus havn i Danmark.

Etter å ha ransaket innholdet tok politiet beslag i 40 kilo kokain.

Politiet har de siste ukene gjennomført en intensiv, internasjonal etterforskning. Foreløpig tror politiet at narkotikaen ble feilsendt fra Hamburg i Tyskland.

– Vår etterforskning viser at kokainen sannsynligvis skulle vært lastet av i Hamburg hvor det skulle distribueres til det sentraleuropeiske markedet, sier politiinspektør i Særlig Etterforskning Vest, Brian Olsen, i en pressemelding.

Tresifret millioner



Beslaget omtales som det største i Danmark på flere år.

– Vi vurderer at kokainen kunne vært solgt for et tosifret millionbeløp på gata, muligvis tresifret, sier Olsen.



Preben Buchholtz, kontrolldirektør i det danske tollvesenet, sier at etterretning fra internasjonale samarbeidspartnere ledet til kontroll av containeren.

– Vår tollkontroll bygger på stikkprøver, intelligente risikovurderinger og overvåkning døgnet rundt. I samarbeid med politiet har vi fokus på flere tyver av euforiserende stoffer, ikke minst kokain, sier han.

Samarbeider med tysk politi



Dansk politi etterforsker saken i samarbeid med tysk politi. Olsen er glad for å forhindre at en betydelig mengde narkotika kunne selges på gata.

– Beslagleggelsen av kokainen er et resultat av det gode samarbeidet som vi har med tollvesenet og er et ledd i vår innsats mot komplisert grenseoverskridende kriminalitet, sier politisjefen.

Det er ikke kjent om noen er pågrepet i saken.