Japan ber Interpol etterlyse Ghosns kone

Det melder det japanske nyhetsbyrået Kyodo med henvisning til ikke navngitte kilder.

Tidligere i uka utstedte Japan arrestordre på Carole Ghosn. Hun er mistenkt for falsk forklaring under et rettsmøte i Tokyo i april.

Både Carole Ghosn og ektemannen befinner seg nå i Libanon, der begge deltok på en pressekonferanse onsdag.

Ghosn ble pågrepet på flyplassen i Tokyo i november 2018. Han er tiltalt for å ha forfalsket finansdokumenter og for å ha brukt stillingen sin til å berike seg selv.

Torsdag ble han ilagt reiseforbud i Libanon.