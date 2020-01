Utkast for å gjenreise nordirsk selvstyre er på bordet

Statssekretær Julian Smith i Nord-Irland sier til Sky News at han torsdag pratet med Storbritannias statsminister Boris Johnson, og at begge er enige om at det er en rettferdig avtale som ligger på bordet.

– Vi er enige om at dokumentet som vi har utgitt i kveld, som er resultatet av mange måneder med hardt arbeid fra de to regjeringene, representerer en rettferdig og balansert avtale for alle innbyggerne i Nord-Irland, sier han.

Simon Convey i den irske regjeringen støtter at det ligger mye jobb bak dokumentet, som han sier er «fylt med kompromisser».

– De tre siste årene har vært tøffe. Vi må komme oss videre, sier han til Sky News.

Det indre selvstyret i Nord-Irland brøt sammen i januar 2017, etter at Det demokratiske unionistpartiet (DUP) og republikanske Sinn Féin brøt regjeringssamarbeidet. Tross utallige forhandlingsmøter mellom de to partiene ble regjeringskontorene stående tomme.

Opprettelsen av en egen provinsregjering og en provinsforsamling var to av hovedpunktene i Langfredagsavtalen fra 1998. Etter at den var underskrevet, ble avtalen sendt ut til folkeavstemning både i Irland og Nord-Irland. Den fikk solid flertall begge steder.

Det skulle likevel vise seg at avtalen fikk en trang fødsel og ble vanskelig å implementere. Støtten til avtalen sank i de påfølgende årene, og økte ikke før Langfredagsavtalen ble revidert i en ny avtale kalt ST Andrews-avtalen i 2006.