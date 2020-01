Newsweek: Pentagon-kilder tror fly i Iran ble skutt ned ved en feil

Flyet som styrtet i Iran like etter avgang onsdag, ble trolig skutt ned av et iransk rakettforsvarssystem ved en feiltakelse, hevder en Pentagon-kilde.

Også en høytstående etterretningskilde i USA og en irakisk etterretningskilde oppgir disse opplysningene overfor Newsweek.

Iran: Ulogisk og umulig at fly skal ha blitt skutt ned

Iranske myndigheter mener teorien ikke kan stemme, mens USAs president sier at han ikke tror flystyrten hadde noen mekanisk årsak.

Iran utelukker at et missil på avveie kan ha vært årsaken til at et ukrainsk fly styrtet like etter avgang utenfor Teheran onsdag morgen. De 176 om bord omkom.

– Flere nasjonale og internasjonale fly var i iransk luftrom samtidig på samme høyde på 2.440 meter, sier Ali Abedzadeh, som leder landets luftfartsmyndighet og som også er landets visesamferdselsminister.

– Ryktene om at et missil rammet flyet kan umulig være korrekte. Det er ulogisk, sier han.

Trump: – Noe fælt skjedde

Blomster og lys foran bilder av besetningen som var om bord flyet som styrtet i Iran. Bildet er tatt på Boryspil-flyplassen utenfor Kiev onsdag.

Amerikanske kilder mener flyet kan ha blitt skutt ned ved en feiltakelse av Irans luftforsvarssystem som skal ha vært aktivert etter et iransk missilangrep mot militærbaser i Irak få timer i forveien.

– Jeg har mine mistanker, sa USAs president Donald Trump da han fikk spørsmål om flystyrten under et pressetreff i Det hvite hus torsdag. Presidenten sa at han ikke tror flystyrten hadde noen mekanisk årsak og at han ikke ønsker å si noe mer om saken.

– Noen sier det var en mekanisk feil. Personlig tror jeg ikke det engang er et tema. Flyet fløy over et urolig område og noe fælt skjedde, sa Trump.

Boeing 737-800-flyet fra Ukraine International Airlines styrtet bare minutter etter avgang fra flyplassen i Teheran onsdag morgen. Alle de 176 om bord mistet livet.

Russiskprodusert luftvernsystem

Flyet ble angivelig truffet av et missil skutt ut fra et russiskprodusert luftvernsystem kalt Tor M-1, i Nato kjent som Gauntlet, opplyser de tre kildene til Newsweek.

To Pentagon-kilder mener hendelsen skjedde ved en feiltakelse som følge av at det iranske rakettforsvarssystemet trolig var blitt aktivert etter at Iran hadde angrepet to militærbaser i Irak med missiler.

Missilangrepet mot basene var svar på at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar. Flystyrten fant sted noen timer etter angrepet mot militærbasene.

To ikke navngitte amerikanske tjenestemenn sier til nyhetsbyrået AP at det er «svært sannsynlig» at Irans luftforsvarssystem skjøt ned flyet. De viser til opplysninger fra amerikansk etterretning, uten å utdype.

Krever en «fullstendig, troverdig og åpen» etterforskning

USAs sentralkommando, som har Pentagons oppsyn med Midtøsten, avviser å kommentere saken overfor Newsweek.

Storbritannias statsminister Boris Johnson ser med «stor bekymring» på saken og krever en «fullstendig, troverdig og åpen» etterforskning for å finne ut hvorfor flyet styrtet.

Det opplyste hans kontor torsdag etter at Johnson hadde snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på telefon.

Funn av missil i Teherans forstad



– Jeg har mine mistanker, sa USAs president Donald Trump da han fikk spørsmål om flystyrten under et pressetreff i Det hvite hus torsdag.Foto: AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Onsdag begynte det å sirkulere bilder som angivelig viste deler av et Tor M-1-missil som skal ha blitt funnet i en forstad sørvest for Teheran.

Torsdag sa det ukrainske sikkerhetsrådets leder Oleksij Danylov at antimissilsystemet er en av flere ulike årsaksteorier som Ukraina nå ser nærmere på. Andre mulige teorier er sammenstøt med drone, teknisk svikt eller terrorangrep.

Iran: «Motortrøbbel»



Styrten skjedde like etter at amerikanske militærbaser i Irak ble angrepet av Iran, men det er ikke kommet opplysninger som peker i retning av at flyet ble skutt ned.

Ukrainske myndigheter fastslo raskt at flyet fikk motortrøbbel, men årsaken til styrten er ennå ikke kjent. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber folk slutte å spekulere.

– Jeg ber alle om å la være å spekulere og komme med ubekreftede teorier om styrten, skriver Zelenskyj på Facebook.

Motor tok fyr?

Flyets avgang var nesten en time forsinket. Det fløy mot vest, men kom aldri opp i en høyde på over 8.000 fot, ifølge data fra FlightRadar24.

Det er fortsatt uklart hva som skjedde. En talsmann for Irans samferdselsdepartement sier at det kan virke som om en av flyets motorer tok fyr, og at flygeren deretter mistet kontrollen.

Lederen for den iranske etterforskningen, Hassan Razaeifar, opplyser at det virker som om flygeren ikke var i stand til å kommunisere med kontrolltårnet i Teheran like før det styrtet.

– Det plutselige tapet av data er veldig rart

Rettsmedisinere jobber på stedet der flyet styrtet, 45 kilometer nordvest for Teheran. Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB scanpix Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Flyet tok fyr da det styrtet, og brannen var så kraftig at det først var umulig for redningspersonell å ta seg fram til vraket.

Jason Rabinowitz, som er tilknyttet Flightradar 24, synes at det er merkelig at dataene fra flyet plutselig forsvant.

– Det plutselige tapet av data er veldig rart. Flyets bane, høyde og hastighet viser ingenting unormalt, skriver han.

Flyet ble ifølge Rabinowitz levert til Ukraine International Airlines i juli 2016.

– Ett av de beste flyene vi hadde

Ukraine International Airlines, som eide flyet, opplyser at alle flyginger til Teheran er innstilt på ubestemt tid.

– Det var ett av de beste flyene vi hadde, med et fantastisk, pålitelig mannskap, sier flyselskapets president Yevhen Dykhne på en pressekonferanse onsdag.

Ukrainas president sendte samme morgen kondolanser til de pårørende og besluttet å avbryte en reise til Oman. Han har allerede gitt ordre om at alle landets passasjerfly skal gjennom grundige inspeksjoner, «uansett hvilke konklusjoner som kommer etter styrten i Iran».

Lederen for nasjonalforsamlingen i Kiev, Dmytro Razumkov, skriver på Facebook at ukrainske myndigheters oppgave nå er å avdekke årsaken til styrten og gi all nødvendig hjelp til de etterlatte.

Ukrainske myndigheter har også tilbudt seg med å hjelpe Iran med etterforskningen.

15 barn om bord

Iransk sikkerhetspersonell jobber på stedet der et ukrainsk Boeing-fly styrtet tidlig onsdag morgen. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Viseguvernøren i Teheran-provinsen, Mohammad Taghizadeh, opplyser til iranske medier at det var 70 menn, 81 kvinner og 15 barn om bord. Han sier at et stort antall hjelpearbeidere er på stedet og samler sammen kroppsdeler.

Journalister fra AP som var på ulykkesstedet, forteller at flydeler ligger spredt utover jordet sammen med en rekke gjenstander, blant annet et kosedyr, en elektrisk barnetannbørste, kofferter og elektroniske gjenstander.

– Det eneste flygeren greide å gjøre, var å styre flyet mot en fotballbane her i stedet for mot et bebodd område der. Det styrtet ved et jorde og i en vannkanal, sier øyenvitnet Aref Geravand.

Ifølge ansatte på flyplassen i Kiev kan flere av iranerne om bord ha vært iranske studenter på vei tilbake til Kiev etter vinterferie.

Iran vil samarbeide med USA

Iran har sendt en invitasjon via Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) til den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) om å la USA delta i etterforskningen, opplyser to anonyme kilder til The New York Times.

Abedzadeh forsikrer at både USA som produsentland, samt de øvrige landene hvor passasjerene kom fra, vil bli holdt løpende orientert.

Sverige er blant landene som sender eksperter fra havarikommisjonen til Iran for å delta i etterforskningen som ledes av Teheran.

Blant de omkomne var minst ti svensker, 82 iranere, 63 canadiere, fire afghanere, tre briter og minst to ukrainere.